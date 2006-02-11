تقويت تعاليم ديني نياز به قانون را كمرنگ مي كند

دكتر فهيمه فرهمند پور استاد گروه معارف دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: نظام حقوقي اسلام يك ويژگي بسيار مهم دارد و آن توجه ويژه به تقويت كنترل كننده هاي دروني است.

استاد گروه معارف دانشگاه تهران تصريح كرد: با توجه به آموزه هاي اصيل و غني دين اسلام، چنانچه دين به خوبي تقويب شود، ديگر نيازي به پليس، دادگاه و قانون نخواهد بود . در واقع با تقويت تعاليم ديني به عنوان كنترل كننده هاي دروني، نياز به قانون كمرنگ مي شود .

فرهمند پور كنترل كننده هاي دروني را اعتقادات ديني و اخلاقيات عنوان كرد و يادآور شد: در جوامع غربي كنترل كننده هاي دروني بسيار ضعيف هستند، بنابراين تمام اهتمام به سمت كنترل كننده هاي بيروني است و قانون به صورت سخت و جدي تقويت مي شود .

وي افزود: بر اساس موازين اسلامي، كنترل كنننده هاي بيروني كه عواملي چون پليس و نيروهاي امنيتي هستند، فقط در شرايط و موقعيتهاي خاص و استثنايي كاربرد داشته و مورد بهره برداري قرار مي گيرند .

فرهنمند پور با اشاره به اينكه در جوامع غربي براي اينكه حقوق افراد پايمال نشود، بايد به طور دائم مواد قانوني تنظيم و از قوه قهريه بهره گرفته شود، گفت: در معارف ديني اسلام تمام تلاش بر اصلاح رفتار از طريق تربيت فرد و ارتقاي بار معرفت ومعنويت اوست، چرا كه از اين طريق مرزها به خوبي رعايت شده و كمتر به قوه قهريه و كنترل كننده هاي بيروني نياز خواهد بود .



