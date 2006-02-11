جستجوي تيم امداد و نجات براي يافتن كوهنورد مفقود شده ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس ايستگاه 6 آتش نشاني تهران ضمن اعلام اين خبر ، گفت: به دنبال 2 گزارش مختلف مبني بر سقوط و ناپديد شدن 2 كوهنورد در منطقه آبشار سوتك توچال ، تيم امداد و نجات به محل اعزام و موفق به نجات يكي از كوهنوردان گرديد.

علي بهراميان با اشاره به اينكه فرد مذكور كيوان ارجمندي نام دارد كه به دليل غفلت ، به ته دره سقوط كرده بود ، افزود: تيم 24 نفره امداد و نجات پس از نجات مصدوم و آتل بندي اعضاي آسيب ديده ، وي را با هلي كوپتر هلال احمر به بيمارستان محلي انتقال داد.

رئيس ايستگاه 6 آتش نشاني تهران گفت: در مورد گزارش دوم در شامگاه جمعه 21 بهمن مبني بر ناپديد شدن شخصي به نام ابوالفضل زماني در منطقه دره اوسان واقع در قله هاي توچال ، صبح امروز تيم امداد و نجات سازمان آتش نشاني براي يافتن وي ، به منطقه اعزام شد.

وي در عين حال توضيح داد: جستجو براي يافتن كوهنورد مفقود شده ، همچنان ادامه دارد.