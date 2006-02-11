پوران درخشنده، كارگردان سينما، در ارتباط با هفته فرهنگي ايران در باكو در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" گفت: "هفته فرهنگي ايران با نمايش چند فيلم ايراني از جمله "هيوا"، "باران"، "شمعي در باد"، "اشك سرما"، "يك تكه نان" و ... در باكو با استقبال خوبي از سوي مخاطبان و هنردوستان برگزار شد. به گونه‌اي كه مي‌توان گفت ما به دليل مشتركات فرهنگي بسياري كه با اين مردم داريم مي‌توانيم در درازمدت به دستاوردهاي فرهنگي بسيار بالايي دست يابيم."

وي در ادامه افزود: "كشور آذربايجان و شهر باكو كه مشتركات فرهنگي و سنتي بسياري با ايران دارد مي‌تواند بازار موفقي براي عرضه توليدات سينمايي ايران باشد. اين كشور داراي شبكه‌هاي تلويزيوني متعددي است و اين شبكه‌ها مي‌توانند براي نمايش فيلم‌هاي ايراني محل مناسبي باشند. شايد سالن سينما در اين شهر كم باشد ولي با يك برنامه‌ريزي صحيح مي‌توان توليدات مشتركي عرضه كرد تا به بازار خوبي براي فروش فيلم‌هاي ايراني دست پيدا كنيم."

درخشنده كه همراه رسول ملاقلي‌پور و ناصر شفق در هفته فرهنگي ايران در شهر باكو شركت كرده بود، درباره دستاوردهاي اين سفر گفت: "صحبت‌هايي با مسئولان، تهيه‌كنندگان و فيلمسازان اين شهر انجام داده‌ايم كه در صورت موافقت طرفين كانون فيلمسازي در اين شهر ايجاد كنيم و از اين طريق توسط كارگردانان و فيلمسازان ايراني در اين شهر آموزش فيلمسازي داشته باشيم. همچنين با كمك اين انجمن آثار مشترك سينمايي توليد كنيم."

وي در ادامه گفت: "كشور آذربايجان بعد از فروپاشي شوروي سابق محل مناسبي است براي سوژه‌هاي سينمايي است كه مي‌توان بر اساس همين واقعه قصه‌هاي جديد و قشنگي نوشت و آثار سينمايي با اين مضامين توليد كرد. اماكن مذهبي و بناهاي تاريخي و وجود مقبره شخصيت‌هاي تاريخي از جمله نظامي گنجوي در اين شهر مي‌تواند سوژه ديگري براي اين توليدات سينمايي باشد. در دو موزه‌اي كه در اين شهر به نام موزه تئاتر و موزه استقلال وجود دارد، غرفه‌هايي متعلق به ايران است كه بسيار ديدني است و موجب مي‌شود ما را بيشتر با اين دو كشور از طريق فرهنگي آشنا كند."

اين كارگردان سينما سرمايه‌گذاري همراه با برنامه‌ريزي درست در اين كشور را يكي از مهمترين شاخصه‌هاي ايجاد فضاي مشترك براي تقابل فرهنگ اين دو كشور دانست و افزود: "حضور پررنگ ايران در بازار فرهنگي اين كشور با يك برنامه‌ريزي صحيح و اختصاص بودجه مناسب مي‌تواند فرهنگ اين دو كشور را كه داراي مشتركات بسياري است به هم نزديكتر كند. البته بخش خصوصي سينماي ايران نيز مي‌تواند با سرمايه‌گذاري فعاليت هنري خود را در اين كشور بيشتر كند تا از اين طريق بتوانيم آثار سينمايي ايران را در اين كشور و ديگر كشورهايي كه داراي مشتركات فرهنگي بسياري با ما هستند نشر و گسترش دهيم."