افتتاح بیش از ۲۰ پروژه همزمان با هفته دولت در تفرش

کریم حمیدوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام برنامه های هفته دولت در شهرستان تفرش اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن هفته دولت بیش از ۲۰ پروژه در زمینه های مختلف در این شهرستان افتتاح می شود.

وی با اشاره به برنامه های اولین روز از هفته دولت گفت: در اولین روز از هفته دولت، پل و محوطه سازی و آسفالت روستای دنیجرد، افتتاح محوطه سازی روستای دلارام، جدول زیرسازی، آسفالت و پل روستای کوکان، جدول زیرسازی، آسفالت و پل روستای دادمرز و ساماندهی معابر روستای قزلجه افتتاح می شوند.

فرماندار تفرش، افتتاح توسعه فضای فیزیکی کتابخانه پروفسور حسابی و برگزاری جشن دهه کرامت در مسجد جامع طرخوران را از برنامه های دومین روز هفته دولت عنوان کرد.

به گفته حمیدوند، با حضور استاندار مرکزی در سومین روز هفته دولت در تفرش، پروژه های محوطه سازی پارک جنگلی و طبیعی کناربر، آسفالت بلوار خلیج فارس، سردر دانشگاه تفرش، فاز دو میدان اندیشه دانشگاه تفرش، افتتاح و گاز رسانی به ۱۴ روستای بخش مرکزی تفرش کلنگ زنی می شود.

وی با اشاره به برنامه های چهارمین روز هفته دولت گفت: در این روز شورای اداری بخش در روستای شهراب برگزار می شود و همچنین پست بانک شهراب، محل پسماند روستای شهراب، خانه عالم روستای شاهواروق و جدول گذاری زیر سازی و آسفالت روستای زرجین افتتاح شده و ۲۱۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی در روستای کریان به کابل خود نگهدار تبدیل می شوند.

فرماندار تفرش، با اشاره به برپایی «میز دولت» در مصلی ولایت تفرش در پنجمین روز هفته دولت گفت: در این روز دو ساعت قبل از برگزاری نماز جمعه مدیران دستگاه های خدمات رسان در مصلی ولایت حضور می یابند و به مشکلات و مسائل مردم پاسخ می دهند. همچنین در همین روز نشست تخصصی موسیقی هنرجویان شهرستان برگزار شده و مسئولین نماز مغرب و عشا را در مسجد نورالله اقامه می کنند.

حمیدوند، افتتاح پل و محوطه سازی و آسفالت روستای جلایر، افتتاح بند سنگی ملاتی حوزه جلایر و حضور مسئولین در نماز مغرب و عشا در مسجد قائمیه را از برنامه های ششمین روز هفته دولت عنوان کرد.

به گفته وی در آخرین روز هفته دولت، انبار عملیات و پارکینگ مسقف هلال احمر و مرغداری ۲۰ هزار قطعه ای در روستای قلعه قدس تفرش افتتاح شده و مسئولین نماز مغرب و عشا را در مسجد میانده اقامه می کنند.