ارائه نمادهای شهری باید با روش علمی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی گودرزی دیباج ظهر یکشنبه در اختتامیه جشنواره ملی نمادهای شهری رضوی که در مرکز همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به گستردگی و وجود 5 هزار میادین مهم در کشور، زیباسازی نقش مهمی در تصویر شهری و هویت شهری ایفا می‌کند که به دلایل متعددی مغفول مانده است.

وی ادامه داد: بعد از انقلاب ساخت احجام و نقاشی‌های دیواری آغاز شد که در این زمینه هیچ پژوهشی انجام نشده و به دست افراد غیر متخصص سپرده می‌شود.

رئیس مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور با اشاره به اینکه متأسفانه در زمینه نمادهای شهری در کل کشور آشوبی برپاست، عنوان کرد: یک شاخص و روش اجرایی برای نمادهای شهری در هیچ کدام از شهرداری‌های کشور وجود ندارد؛ در واقع باید از جریان زیباسازی کشور پرسید با چه پژوهشی نمادها را نصب کرده‌اند.

گودرزی دیباج عنوان کرد: هویت دینی و شهری ما در ارائه آثار بسیار مهم است و در واقع این مسئله مهمی است که باید با دانش، متد و روش علمی انجام شود.

جای هنرمندان بزرگ در اجرای آثار شهری خالی است

وی ابراز کرد: جای هنرمندان بزرگ در اجرای آثار شهری خالی است، باید آسیب شناسی کرد که چرا هنرمندان بزرگ ما در این عرصه فعالیت نمی‌کنند.

دبیر جشنواره ملی نمادهای شهری رضوی اضافه کرد: شهرها فقط تیر و تخته، آسفالت و چمن کاری نیستند، بلکه هویت شهری ما با مؤلفه‌های زیبایی شناختی هویدا می‌شود.

گودرزی دیباج ادامه داد: متدلوژی در عرصه آثار شهری نداریم و همین سبب می‌شود که هویت شهری هم نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید زیبایی شهری را علمی و با متد روز طراحی کرد، اظهار داشت: در اجرای آثار هنری بویژه آنجا که به هویت ملی برمی‌گردد نباید به دموکراسی باج بدهیم، بلکه به دنبال بهترین متخصصان باشیم.

دبیر جشنواره ملی نمادهای شهری رضوی با اشاره به اینکه برای اجرای نمادهای شهری باید به دنبال نخبگان باشیم، گفت: در حوزه آثار شهری مانند نقاشی دیواری، ورودی‌ها و ... یک تألیف هم نداریم که آسیب جدی این حوزه است.