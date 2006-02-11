رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات در گفتگو با "مهر" عنوان كرد: نگراني بي مورد وزير علوم / پرداخت تنها يك ششم از وام شهريه به صندوق رفاه // عدم تخصيص اعتبار براي جبران كاهش شهريه دانشگاه ها

قطعا شهريه دانشگاه آزاد و غيرانتفاعي دو برابر نخواهد شد

دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: نگراني وزير علوم در مورد افزايش دو برابري شهريه دانشگاه آزاد نگراني بجايي نيست. در حال حاضر تنها كليت طرح ساماندهي شهريه ها به تصويب رسيده است. مجلس در شور دوم با در نظر گرفتن نقش وزرات علوم در اين طرح، بررسي دقيق تري خواهد داشت.

وي اظهار داشت: قطعا هدف طراحان ساماندهي شهريه دانشگاه ها منطقي كردن آن بوده است نه افزايش دو برابري شهريه دانشگاه هاي آزاد و غير انتفاعي.

شهريه سال 85 دانشگاه آزاد در مقايسه با 84 از تورم كلي كمتر خواهد بود

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اين كه دانشجويان دانشگاه آزاد در حال حاضر نيز در پرداخت شهريه با مشكل مواجه هستند، افزود: قطعا مديريت دانشگاه آزاد نيز در صدد افزايش شهريه هاي دانشگاه آزاد نيست. با توجه به اين كه در هيات امناي دانشگاه آزاد قانوني وجود دارد كه بر اساس آن شهريه سال 85 در مقايسه با 84 از تورم كلي كمتر خواهد بود، نگراني افزايش شهريه اين دانشگاه را قطعا رد مي كند.

وي تصريح كرد: با توجه به اين كه هزينه سرانه اي كه دولت به دانشگاه هاي دولتي پرداخت مي كند، 3 برابر شهريه اي است كه دانشگاه هاي غير دولتي از دانشجويان دريافت مي كند، در ادامه روند كاهش شهريه، اين دانشگاه ها در جامعه با خطر افت علمي و تعطيلي مواجه مي شوند. در اين راستا بحث هايي مبني بر اين كه دانشگاه هاي دولتي نيز در دوره هاي شبانه دانشجو نپذيرند، مطرح مي شود و اين حركت با توجه به تقاضاي جوانان براي ورود به دانشگاه در تقابل است و باعث كاهش ظرفيت دانشگاه ها مي شود.

"عباسپور" خاطر نشان كرد: اين موارد نمايندگان را به سمت ساماندهي شهريه هاي دانشگاه ها هدايت كرد. مجلس در نظر دارد بحث ساماندهي شهريه ها دچار تلاطم هاي سياسي نشود و اين موضوع در شور دوم با تأمل و كمك همه متخصصين به خصوص مسئولين وزارت علوم جمع بندي شود.

براي جبران كاهش شهريه ها، بودجه اي به دانشگاه ها اختصاص نمي يابد

وي در خصوص تخصيص اعتباري جهت جبران هزينه دانشگاه هايي كه بايد از شهريه دانشجويان بكاهند، افزود: در لايحه سال 85، اعتباري مبني بر جبران اين وضعيت درنظر گرفته نشده است و قرار نيست به دانشگاه هاي غير دولتي و دولتي كه شهريه دريافت مي كنند به دنبال كاهش شهريه بودجه اي تخصيص داده شود.

هيچ اعتباري براي دانشجويان شبانه درنظر گرفته نشده است

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: دانشگاه هايي كه دوره شبانه دارند نيز اعتبارسالانه خود را دريافت مي كنند و بر اساس مدل سرانه دانشجويي كه اين مدل نيز مشكلات خاص خود را دارد، اعتباراتي به آنها اختصاص مي يابد. مدل سرانه نيز تنها بر اساس دانشجويان روزانه اعمال مي شود و براي دانشجويان شبانه هيچ گونه اعتباري درنظر گرفته نشده است. لذا افزايش اعتبار دانشگاه هاي دولتي افزايشي است كه هر ساله به دانشگاه ها اختصاص داده مي شود. چنين افزايشي براي سال جاري نيز در نظر گرفته شده است اما نه با هدف جبران كاهش شهريه ها.

وي با بيان اين كه مجلس در بخش غير دولتي اصرار دارد، دولت كمك هايي را در قالب وام هاي قرض الحسنه به دانشگاه هاي غير دولتي ارائه دهد، گفت: در لايحه سال 84 مبلغ 60 ميليارد تومان براي صندوق رفاه دانشجويان در نظر گرفته شد، كه بانك ها به وظيفه خود در اين زمينه عمل نكردند، به طوريكه درحال حاضر از 60 ميليارد تومان تنها 10 ميليارد به صندوق رفاه پرداخت شده است. تاكنون بانك ها با 50 ميليارد باقي مانده مشكل دارند. دولت بايد دستور لازم را در اين خصوص ارائه دهد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: با توجه به اينكه در لايحه بودجه سال آينده نيز 120 ميليارد تومان پيش بيني شده است، در صورتي كه جهت تحقق اين رقم، كمكي از جانب دولت صورت نگيرد، اين مبلغ نيز به سرنوشت 60 ميليارد تومان دچار مي شود.