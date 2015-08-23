حسین رزمجو چهره پیشکسوت ادبیات درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رزمجو، استاد بازنشسته دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، سال ۱۳۱۱ در خانوادهای مذهبی در شهر مشهد چشم به جهان گشود و دوران ابتدایی و متوسطه را در این شهر به اتمام رساند.
وی لیسانس خود را از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد و دکترا را از دانشگاه تهران دریافت کرد. رزمجو پس از کسب مدرک لیسانس به استخدام آموزش و پرورش درآمد و پس از کسب مدرک دکترا به مشهد رفت و مدتی مدیریت کل آموزش و پرورش خراسان را عهدهدار بود، پس از آن از وزارت آموزش و پرورش، به وزارت علوم انتقال یافت و در دانشگاه فردوسی به تدریس پرداخت.
سرپرستی کنگره بینالمللی هشتصدمین سال تولد سعدی در دانشگاه شیراز، سرپرستی کنگره بینالمللی نهصدمین سال وفات امام محمد غزالی در دانشگاه تهران و همکاری با بیش از ۴۰ مجله از جمله فعالیتهای فرهنگی این استاد فقید حوزه زبان و ادبیات فارسی است.
مراسم تشییع پیکر زندهیاد رزمجو ساعت 9 از بست نواب صفوی حرم رضوی در مشهد برگزار میشود. مجالس ترحیم آن مرحوم در روزهای سهشنبه و چهارشنبه 3 و 4 شهریور از ساعت 16 الی 18:30 در مسجد الزهرا (س) واقع در محله احمدآباد شهر مقدس مشهد برگزار میشود.
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