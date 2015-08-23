به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش پیشنهاد افزایش صادرات نفت خام ایران به کره جنوبی در دوران پساتحریم، گفت: کره جنوبی پیش از اعمال تحریم‌ها به طور متوسط روزانه ١٨٠ هزار بشکه نفت از ایران خریداری می کرد که این میزان هم اکنون اندکی بیش از ١٠٠ هزار بشکه است.

وزیر نفت با بیان اینکه کره جنوبی موافقت خود را برای افزایش خرید نفت از ایران اعلام کرده است، تصریح کرد: همان طور که وزیر زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی اعلام کرد، تصمیمات اصلی بعد از لغو رسمی تحریم‌ها گرفته می شود.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره اینکه بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی ایران و کره جنوبی می توانند در زمینه‌های مختلف همچون برداشت نفت خام، سرمایه گذاری در بخش ال. ان. جی، سرمایه گذاری در فعالیت‌های پتروشیمی همکاری گسترده‌ای داشته باشند، اظهار داشت: ایران امروز با ایران قبل از تحریم‌ها چه از نظر زیربناها و چه از نظر توانمندی و ظرفیت نیروی انسانی تفاوت زیادی کرده است و شرکت‌های خارجی باید برای حضور مجدد در ایران به این موضوع توجه کنند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در دوران پساتحریم ایران با هر کشوری که پیشنهاد بهتری برای انجام فعالیت داشته باشد، همکاری می کند، گفت: ایران درحال حاضر «چک سفید» به کسی نمی دهد.

وی درباره حضور کره جنوبی در بخش بالادستی نفت در ازای در اختیار گرفتن بازار ال ان جی این کشور هم توضیح داد: شرکت‌های کره جنوبی در بخش بالادستی نفت کشورهای صاحب نامی نیستند اما ایران علاقه مند به حضور کره جنوبی در بازار ال ان جی این کشور است.

به گزارش مهر، هیات ۳۰ نفره نمایندگان کره جنوبی به سرپرستی ایل هو یو، وزیر زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی امروز وارد تهران شد و در نخستین ساعات کاری امروز با وزیر نفت دیدار کرد. در این هیات نمایندگانی از شرکت مهندسی و ساختمان هیوندایی، شرکت توسعه هیوندایی، شرکت دوو و چند شرکت فعال در حوزه های صنعتی و ساختمانی حضور داشتند.