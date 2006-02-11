يكي از نزديكان ايمن الظواهري در حمله هوايي آمريكا به پاكستان كشته شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ژنرال "شوكت سلطان "سخنگوي رئيس جمهوري به نقل از پرويزمشرف اعلام كرد : يكي از اشخاصي كه در حمله هوايي ارتش آمريكا به منطقه باجورپاكستان كشته شده از نزديكان ايمن الظواهري بود.

رئيس جمهوري پاكستان ياد آور شد : ممكن است ايمن الظواهري به هنگام حمله هوايي ارتش آمريكا به منطقه قبليه نشين در پاكستان در ماه گذشته خارج از منزلش بوده اما وي از رفتن به منزل صرف نظر كرده است .

يك مسئول امنيتي پاكستان كه خواست نامش ذكر نشود خبر داده كه همسر فرزند ايمن الظواهري در حمله به باجور كشته شده است.

مشرف گفت : يكي از كشته شدگان از شخصيت هاي مهم است كه براي سر وي جايزه 5 ميليون دلاري تعيين شده بود اما سلطان گفت مشخص نشده كه مشرف از نزديكان ظواهري سخن به ميان آورده است يا شخصي ديگر.

رئيس جمهوري پاكستان ابراز كرد : ايمن الظواهري قرار بوده در يكي از منازل روستايي در روز حمله حضور داشته باشد اما وي از اين اقدام صرف نظر كرده است .

13 ژانويه يك هواپيماي بدون سرنشين آمريكايي اقدام به بمباران يك روستاي مرزي درپاكستان كرد كه 18 كشته برجاي گذاشت و درپس اين اقدام موجي از اعتراضات گسترده در پاكستان و افغانستان به دنبال داشت.

منابع اطلاعاتي آمريكايي در ابتدا ازكشته شدن ايمن الظواهري مرد شماره 2 گروه القاعده دراين حمله خبر دادند كه با انجام تحقيقاتي در اين زمينه، اين ادعا رد شد .

گفته مي شد كه الظواهري و تني چند از فرماندهان ارشد القاعده براي صرف شام به اين روستا دعوت شده بودند. درپي حملات جنگنده هاي آمريكايي، قبايل پاكستاني، دفاتر امداد رساني آمريكا را به آتش كشيدند؛ حدود 5 هزار تن در استاديومي در نزديكي شهر خار، واقع منطقه قبيله اي باجور در نزديكي روستاي دامادولا گردهم آمدند .

پس از اين گردهمايي، برخي از تظاهركنندگان دفاتر بازسازي و يك سازمان غير دولتي را كه بودجه آن از سوي آژانس توسعه بين المللي آمريكا تامين مي شود به آتش كشيدند .

در واكنش به اين حمله،منابع خبري از فراخواني سفير آمريكا در اسلام آباد به وزارت امور خارجه پاكستان خبر دادند.