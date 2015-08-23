احداث پژوهشکده رصد خانه ملی ایران در دانشگاه کاشان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا منصوری رصدخانه ملی را یکی از طرح‌های بزرگ ملی دانست و اظهار داشت: این رصدخانه جزء نخستین و تنها طرح کلان علمی ایران است که به تصویب هیات وزیران رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه افزود: ایجاد رصد‌خانه ملی ایران در شهرستان کاشان، موقعیت بسیار استثنایی برای بین‌المللی شدن این شهرستان به شمار می رود و قرار است پژوهشکده رصدخانه ملی ایران و مرکزفناوری و مدیریت رصدی در پردیس دانشگاه کاشان احداث شود.

وی اظهار داشت: حضور منجمان و محققان در این منطقه می‌تواند در رونق گردشگری و درآمد‌زایی تاثیرگذار باشد.

منصوری به پیشرفت ۳۰ درصدی رصدخانه ملی اشاره کرد و گفت: امیدواریم تا با حمایت دولت و تامین اعتبارات مورد نیاز این طرح هر چه زودتر به بهره برداری برسد.

وی خاطر نشان کرد: راه اندازی این رصدخانه به واسطه مکان نجومی بسیار خوب آن خلاء مهمی را روی کره زمین برای رصد اپتیکی ۲۴ ساعته پر می کند به همین علت منجمان جهان علاقه بسیار به اتمام این طرح و شروع به کار رصدخانه ملی دارند.

به گزارش مهر، رصدخانه ملی ایران در ارتفاعات ۳۶۰۰ متری بالای قله گرگش کنار شهر کامو و چوگان از توابع شهرستان کاشان احداث می شود.