تظاهرات اعتراض آميز برضد اهانت مطبوعات اروپايي در آلمان ، فرانسه و هند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه معترضان به سوي كنسولگري دانمارك در دوسلدورف ، غرب المان ، حركت كردند.

بر اساس اين گزارش پليس كه با تدابير امنيتي مهمي مستقر شده بود انتظار رويارويي با تظاهر كنندگان را نداشت . قرار است تظاهرات ديگري نيز در برلين برگزار شود .

ديروز نيز صدها نفر تظاهراتي را در كيل ، شمال المان ، برگزار كردند كه طي آن تظاهركنندگان انتقاد خود را از انتشار اين كاريكاتورها و نيز خشونت هايي كه در پي ان بوجود امده است اعلام كردند.

چندين ميليون مسلمان كه اغلب از اتباع تركيه هستند در آلمان زندگي مي كنند.

هزاران تن از مسلمانان فرانسه نيز امروز در پاريس پايتخت فرانسه تظاهرات كردند و با سردادن شعارهايي اهانت به ساحت مقدس پيامبر گرامي اسلام /ص / را محكوم كردند و مجازات اهانت كنندگان را خواستار شدند. تظاهرات كنندگان با در دست داشتن قران مجيد اعلام كردند ديگر توهين به مقدسات اسلامي را به بهانه ازادي بيان تحمل نخواهند كرد.

درفرانسه بيش از 7 ميليون مسلمان زندگي مي كنند واسلام دين دوم اين كشور محسوب مي شود.

شهر لاكنو در شمال هند نيز امروز شنبه صحنه برپايي تظاهرات گسترده مسلمانان در اعتراص به انتشار كاريكاتورهاي موهن به ساحت مقدس پيامبر گرامي اسلام بود . به گزارش خبرگزاري رويتر از لاكنو ايالت اوتار پرادش هند مسلمانان خشمگين شهر لاكنو با راهپيمايي در خيابان هاي اين كشور شعارهايي بر ضد كشورهاي غربي سر دادند و از نخست وزير دانمارك نيز خواستند به سببانتشار كاريكاتورهاي موهن عذرخواهي كند . مولانا خالد رشيد يكي از روحانيون مسلمان حاضر در اين راهپيمايي گفت ما مي خواهيم به جهان بگوئيم كه هيچ توهيني به پيامبر ما پذيرفتني نيست .