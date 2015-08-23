جزئیات بیشتری از دیدار ستارگان فوتبال ایران و ستارگان جهان

به گزارش خبرگزاري مهر، نشست خبري بازي ستارگان ايران و ستارگان فوتبال جهان كه روز جمعه ششم شهريور ماه در ورزشگاه آزادي و به نفع جامعه بيماران ام‌اس كشور برگزار مي‌شود، امروز یکشنبه برگزار شد. در اين نشست حسين ياريار ضمن اعلام آخرين خبرها درباره اين مسابقه از بازيكنان تيم ستاره‌هاي ايران، ستاره‌هاي جهان، زمان ورود ستاره‌ها به ايران و چگونگي رسيدن به اين مرحله سخن گفت.

در اين مراسم رونمايي بليت اول اين مسابقه نيز صورت گرفت تا به همت عالي و به نفع بيماران ام اس، از سوي يك فرد يا نهاد خير، خريداري شود. اعلام شد۱۰ بليت بعدي نيز آماده هستند تا با قيمت پيشنهادي از سوي خريداران در اختيارشان قرار بگيرد. در همين زمينه بليت شماره ۱۰ به قيمت ۵ ميلون تومان از سوي دكتر جماليان يكي از خيران حاضر در مراسم، خريده شد تا مبلغ آن به جامعه بيماران ام اس اهدا شود.

اين مسابقه جمعه ساعت ۱۹ در روزشگاه آزادي برگزار مي شود و اولين گروه ستارگان شامل كارلوس، فيگو و خواكين رومئو پنج شنبه ساعت يك بامداد وارد ايران مي‌شوند. بقيه تيم بامداد جمعه به ايران مي‌رسند تا بتوانند حدود ظهر كمي تمرين كنند و غروب به ميدان بروند.

ياريار در اين نشست از چگونگي كليد خوردن اين ايده سخن گفت و اين كه همه چيز از يك گروه سه نفره آغاز شد و با نامه‌نگاري با تيم ستارگان جهان، در كمتر از يك سال به برگزاري اين مسابقه رسيد.

ياريار درباره راضي كردن سالگادو كه كاپيتان تيم ستارگان جهان است گفت استدلال من براي او اين بود: من بچه شوش تهران هستم و تو بچه شوش مادريد. هر دو هم دفاع راست بازي مي‌كرديم...

بازيكن سابق تيم فوتبال ايران گفت: همه اين صحبت‌هاي صميمانه موجب شد تا تيم ستارگان كه با شركت در مسابقات دوستانه جهاني به نفع نهادهاي خيريه كار مي‌كند، حاضر شود تا با مبلغي كه نصف قيمت تعيين شده براي حضور در چين يا سنگاپور بود به ايران بيايد.

وي تاكيد كرد كه حضور تيمي با ستارگاني در اين حد از اعتبار، نشان دهنده اين است كه تحريم ورزشي ايران هم از سر آسمان ورزش ايران كنار رفته و مي‌توان به چشم اندازهاي جديد جهاني اميد داشت.

ياريار افزود: براي من با ۶۲ سال سن، همه انگيزه‌ام ضمن نشان دادن اعتبار و جايگاه ورزش ايران در سطح جهاني، حمايت از بيماران ام‌اس بود كه با درد فروخورده خود، در سكوت كنار مي‌آيند.

به گفته ياريار قرار است ويژه برنامه ۹۰ پنج شنبه شب در تلويزيون پخش زنده‌ مراسم استقبال از اين ستارگان را پوشش دهد و سالگادو و كارلوس نيز در استوديوي ۹۰ جلوي دوربين بروند.

اين بازيكن پيشكسوت كه در عين حال از تهيه كنندگان قديمي سينماي ايران نيز هست، درباره مديريت علي پروين نيز تاكيد كرد كه با ديداري كه ديشب از وي داشت، به اين نتيجه رسيدند كه از فردا دوباره مديريت تيم را برعهده بگيرد.

دراين نشست گفته شد تا روز جمعه تيم ستارگان ايران سه جلسه تمريني خواهد داشت و چهارشنبه يك بازي تداركاتي برگزار مي‌شود. هر چند هنوز تيم حاضر در بازي تداركاتي انتخاب نشده، اما حدود ۱۸ تا ۲۰ نفر براي شركت در تيم انتخاب خواهند شد.

به گفته ياريار بازيكنان هنرمند اين تيم، تنها روي نيمكت حضور مي‌يابند تا شرايط براي بازي ستارگان فوتبال ايران فراهم باشد.

وي درباره قيمت بليت اين مسابقه گفت مثل روزهاي معمولي و به قيمت مسابقات ليگ؛ بليت‌ها عرضه خواهند شد.

مدير باشگاه هنرمندان گفت: دلم مي‌خواهد نسل نوجوان و جوان براي ديدار اين مسابقه بيايند تا ببينند دنياي فوتبال مي‌تواند چقدر دوستانه باشد و با چه اهداف بزرگي پيش برود.

پاسخ ياريار به سوال يكي از خبرنگاران حاضر در اين نشست درباره ميزان حمايت سازمان‌هاي دولتي فقط سكوت بود. سكوتي دراز و كش‌دار. در نهايت با تشويق خود، از تلاش موسفيدهاي دنياي ورزش و هنر براي حمايت از بيماران ام‌اس و ديكته كردن جايگاه ورزشي ايران به جهان، همراه شد.

وي در پاسخ به سوالي درباره ماجراي قهر و آشتي دو چهره شاخص فوتبال ايران نيز چنين گفت: هر دوي اين عزيزان آدم‌هايي بزرگ با تفكراتي بزرگ هستند. ما كه هستيم كه بخواهيم آنها را آشتي دهيم. وي افزود: همه جاي دنيا چنين چيزهايي هست ، اما مهم اين است كه وقتي پاي مملكت در ميان است، بايد از يك چيزهايي گذشت و به حيثيت جمعي فكر كرد.

وي افزود: هر چند اين بازي رسمي نيست، اما خيلي بزرگ است و با نقل قولي از خداداد عزيزي گفت: به قول خداداد ممكن است هر ۵۰ سال يك بار چنين اتفاقي روي بدهد.

تيم فوتبال ستارگان جهان مدت‌هاست تشكيل شده و هر ماه به يك مناسبت ، در يك كشور دنيا وارد زمين مي‌شود تا به نفع آسيب ديدگان از يك رويداد، توپ بزند. آنها چندي پيش در آفريقا بودند و براي كمك به آسيب ديدگان ابولا به ميدان رفتند. چين، سنگاپور و بسياري از كشورهاي ديگر ميزبان اين ستاره‌ها بوده اند.

در ايران نيز باشگاه هنرمندان از زلزله بم به اين سو تشكيل شده و تلاش دارد تا با شركت در برنامه‌هاي خيريه، نشان دهنده جنبه بشردوستانه فوتبال باشد.

ميشل سالگادو از اسپانيا، روبرتو كارلوس از برزيل، فابيو كاناوارو از ايتاليا، ويتور بايا از پرتغال، مارسل دسايي از فرانسه، لوييس فيگو از پرتغال، ادگار داويدز از هلند، فرناندو كوتو از پرتغال، فرناندو هيه‌رو از اسپانيا، بودو الگنراز آلمان، گايزكا منديتا از اسپانيا، پدرو پائولتا از پرتغال، كريستين كارمبئو از فرانسه، ادگار داويدز و كلايورت از هلند از ديگر چهره‌هاي ديگر تيم ستارگان هستند كه در مرحله دوم و بامداد روز جمعه وارد ايران مي‌شوند.

در اين نشست اعلام شد روز جمعه نيز يك نشست خبري با حضور اين ستارگان برگزار مي‌شود. يك ضيافت شام نيز به افتخار آن‌ها ترتيب داده خواهد شد.

اين مراسم با تجليل از فرشيد فهيم مجري صدا و سيما و از اعضاي تيم هنرمندان ايران، و نيز تشكر از مهندس رفتاري مالك مجتمع پالاديوم كه به عنوان حامي در كنار جامعه حمايت از بيماران ام اس ايران حضور داشته است، تشكر به عمل آمد.