به گزارش خبرنگار مهر، شرکت امنیتی سایمنتک هر ماه گزارشی را که حاوی تحلیل آخرین تهدیدها و روندهای مربوط به بدافزار، هرزنامه، آسیب پذیری و دیگر خطرات بالقوه در این حوزه است، منتشر می‌ کند؛ براین اساس مرکز مدیریت عملیات و هماهنگی رخدادهای رایانه ای - ماهر- ، براساس داده های آماری جمع آوری شده از سوی این موسسه تحقیقاتی امنیتی، آخرین وضعیت حملات هدفمند و آسیب پذیری های سایبری مهم جهان را که در ماه ژوئن رخ داده است اعلام کرد.

سرقت هویت در حملات هدفمند سازمانی

براساس بررسی های به عمل آمده، در این بازه زمانی بخش کارخانه ها و سازمانها با نرخ ۲۲ درصد، بیشتر هدف حملات سرقت هویت قرار گرفته است؛ از این میان کارخانه ها و سازمانهای مربوط به ساخت و تولید، امور مالی، بیمه و خدمات حمل و نقل در صدر حملات سرقت هویت قرار دارند.

این ارزیابی ها نشان می دهد که نرخ حملات سرقت هویت برای کسب و کارهای بزرگ که بیش از ۲۵۰۰ پرسنل دارند نسبت به ماه می کاهش یافته و به ۲۵.۱ درصد رسیده است؛ در مقابل کسب و کارهایی با کمتر از ۲۵۰ نفر با نرخ ۳۸.۱درصد، در صدر جدول حملات سرقت هویت قرار گرفته اند.

در مجموع نرخ حملات سرقت هویت در ماه ژوئن کمی کاهش داشته و یک ایمیل از هر ۲ هزار و ۴۴۸ ایمیل، حاوی لینک سرقت هویت بوده است.

کاهش آسیب پذیری های اینترنتی

تعداد آسیب پذیری های سایتهای اینترنتی و نرم افزارهای کاربردی در این بازه زمانی کاهش یافته است و در ماه ژوئن میلادی - خرداد و تیر - حدود ۵۲۶ آسیب پذیری گزارش شده است.

در این بازه زمانی تنها یک آسیب پذیری zero-day شناسایی شده است.

افزایش نرم افزارهای مخرب در ایمیل

در همین حال گزارش امنیتی سایمنتک نشان می دهد که در ماه ژوئن میلادی ۵۷.۶ میلیون بدافزار جدید در جهان شناسایی شده که نسبت به ماه گذشته که ۴۴.۵ میلیون قطعه بدافزار شناسایی شده بود، افزایش یافته است.

در این بازه زمانی سهم ترافیک ایمیل حاوی بدافزار افزایش یافته و می توان گفت از هر ۳۱۹ ایمیل، یک ایمیل حاوی نرم افزار مخرب است.

کشف ۴۰ گونه بدافزار از خانواده اندروید

براساس بررسی های صورت گرفته، در ماه ژوئن تنها یک بدافزار جدید تلفن همراه شناسایی و به طور متوسط ۴۰ گونه بدافزار اندروید در هر خانواده بدافزار کشف شده است.

نرخ هرزنامه کاهش یافت

در این بازه زمانی نرخ ایمیل های هرزنامه ای کاهش یافته و با ۱.۸ درصد کاهش نسبت به ماههای گذشته به ۴۹.۷ درصد رسیده است.