برگزاری گفتمانهای دینی با موضوع «دهه کرامت و سبک زندگی دینی»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین صحت قول نیکی، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت از برگزاری گفتمان های دینی در سراسر کشور با موضوع دهه کرامت و تبیین سیره ائمه اطهار(ع) و سبک زندگی دینی خبر داد و گفت: همزمان با این ایام با حضور بانوان فرهیخته ۳۱ استان، بحث کرامت در خانواده، ازدواج و خانواده، آسیبهای اجتماعی و خانواده با محوریت حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می شود.

وی امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش و سازمان زندان ها به منظور مشاوره فرهنگی در ارتباط با موضوع دهه کرامت، برگزاری مسابقات کتابخوانی، برگزاری برنامه های متمرکز در بیش از ۳۰ هزار کانون فرهنگی تبلیغی، برگزاری برنامه های ویژه دهه کرامت در انجمن های اسلامی ادارات و کارخانجات تحت پوشش و برگزاری برنامه های مذهبی و سخنرانی با همکاری بیش از ۹۱ هزار هئیت مذهبی را بخش دیگری از برنامه های این ایام نام برد.

حجت الاسلام صحت قول تصریح کرد: همزمان با دهه کرامت ۸۱ هزار مداح تحت پوشش سازمان تبلیغات اسلامی برنامه هایی به این مناسبت برگزار می کنند

وی برپایی ایستگاه های صلواتی، هماهنگی با ائمه جماعات جهت سخنرانی در مساجد، بهره گیری از ظرفیت فضاهای مجازی و فضاسازی محیطی را بخش دیگری از برنامه های ویژه سازمان تبلیغات اسلامی همزمان با دهه کرامت عنوان کرد.

از اول تا یازدهم ذی القعده (مشتمل بر اول ذی القعده ولادت حضرت فاطمه معصومه (س)، ششم ذی القعده روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ (ع) و یازدهم ذی القعده سالروز ولادت امام رضا (ع)) به نام «دهه کرامت» نامگذاری شده است.