به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری با صدور حکمی، حجت‌الاسلام والمسملین ابوالقاسم طاهری را برای سه سال دیگر به عنوان مدیر حوزه علمیه استان مازندران ابقا کرد.

در حکم مدیر حوزه‌های علمیه خطاب به حجت‌الاسلام طاهری آمده است: «نظر به سوابق ارزشمند حوزوی و تلاش‌های خالصانه جنابعالی در امر حوزه‌های علمیه، شما را به عنوان مدیر حوزه علمیه استان مازندران، به مدت سه سال منصوب می‌نمایم.

امید است بر اساس مقررات و شرح وظایف مدیران استانی، در جهت اهداف سلف صالح و مصالح عالیه حوزه علمیه، نسبت به رشد و گسترش فرهنگ غنی تشیع اقدام نموده و زمینه رضایت حضرت بقیه الله الاعظم(ارواحنافداه) را فراهم نمایید.

از علمای بزرگوار منطقه، مدیران محترم و اساتید گرانقدر مدارس علمیه استان انتظار می‌رود با همکاری صمیمانه خویش جنابعالی را دراین امر خطیر یاری فرمایند.»