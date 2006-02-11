عضو ائتلاف عراق يكپارچه در گفتگو با "مهر" : نخست وزير عراق با اجماع و در غير اين صورت با راي گيري تعيين خواهد شد

"علي اديب"عضو دفتر سياسي حزب الدعوه عراق به رهبري ابراهيم جعفري و از اعضاي برجسته ائتلاف يكپارچه عراق در مورد چرايي ادامه اختلافات دروني ائتلاف عراق يكپارچه جهت معرفي يك شخصيت براي تصدي نخست وزيري عراق به خبرنگار بين الملل "مهر" گفت : اختلافات خاصي در درون ائتلاف وجود ندارد بلكه آنچه كه هست اين است كه هر يك از گروه ها وجريان هاي مؤتلف در داخل ائتلاف عراق يكپارچه اين حق وتوانايي دارد كه يك شخصيت را براي تصدي پست نخست وزيري عراق نامزد كند كه همانگونه كه ديديم چهار نفر هم خود را نامزد كرده بودند.



وي افزود: در اين چارچوب ائتلاف نيز يك چارچوب وراهكار انتخابي را تدوين ودر مورد آن به توافق رسيد وقراربراين شده است تا ازطريق آن فرد مورد نظر انتخاب گردد.به هر شكل تا آخرين لحظات اگر نتوانيم سه نامزد را مجاب به كناره گيري به نفع چهارمين نامزد كنيم از طريق راي گيري سه مرحله اي كه درهر مرحله فرد داراي كمترين ميزان آراء از صحنه خارج مي شود ، نخست وزير را انتخاب خواهيم كرد بشرط آنكه فرد منتخب اكثريت مطلق آراي مجمع عمومي ائتلاف را به دست آورد.



علي اديب در مورد پافشاري ائتلاف عراق يكپارچه بر پست وزارت كشورعراق وانتقاد برخي از جريان هاي عراقي نسبت به اين اقدام هم گفت: انتقادات همگي ساختگي وبراي جوسازي انجام مي پذيرند اما چرا ما بر اين پست اصرار مي ورزيم به خاطر اين است كه تروريسم اكنون يك قشر وگروه خاص از ملت عراق را مورد هدف قرار داده واكثريت قريب به اتفاق انفجارهاي تروريستي در مناطق مربوط به اين قشر وگروه خاص انجام مي شود وباعث شده است تا تعداد زيادي از شهروندان بي گناه اين قشر قرباني اين اعمال تروريستي شوند.



عضو دفتر سياسي حزب الدعوه عراق ادامه داد: پس ائتلاف عراق يكپارچه قصد دارد سهمي در بسط امنيت ومبارزه با تروريسم داشته باشد، به هرشكل بر اساس رويكردي كه ائتلاف دارد وزيري كه از سوي ائتلاف عراق يكپارچه مامور تصدي وزارت كشور خواهد شد هدف اصلي خود را مبارزه با تروريسم قرار داده وبه سوي اين هدف با تمام قوا حركت خواهد كرد.



وي در مورد مشاوره هاي صورت گرفته بين ائتلاف عراق يكپارچه وديگر ليست ها وگروه هاي عراقي هم به "مهر" گفت : به طور عمده مذاكراتي بين ائتلاف يا بهتر بگويم برخي از جناح هاي ائتلاف عراق يكپارچه وليست كردها انجام گرفته است اين رايزني ها با ورود (هفته گذشته) مسعود بارزاني به بغداد گسترش بيشتري به خود گرفته است.



گفتگوي ائتلاف با كردها مهمترين ومحوري ترين مذاكرات محسوب مي شود زيرا با تدوين ساز وكارهاي همكاري مي توان زمينه براي ورود به گفتگو با طرف ثالث را هم جهت پيوستن به ائتلاف عراق يكپارچه فراهم كرد وبر اساس توافق بين دوطرف توافقات با طرف ثالث را به امضا رساند. وگام در راه پويايي واستقلال سياسي عراق برداشت



عضو دفتر سياسي حزب الدعوه عراق در پاسخ به سئوال ديگر مهر در رابطه با اينكه تا چه ميزان شانس براي ابراهيم جعفري نخست وزيرفعلي عراق جهت تصدي دوباره اين پست قايل است جواب مشخصي نداد اما گفت:هيچ نوع پيش بيني در مورد روند انتخابات داخلي نمي تواند داشت ممكن است آراء بسيار نزديك وگاهي نيز نزديكي ودوري جريان هاي داخلي ائتلاف از اين نامزد يا آن نامزد تاثير بسزايي در اين چارچوب دارند ، از اينرو بايد نشست ومنتظر نتايج انتخابات داخلي بود.