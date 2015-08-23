ضرورت کاهش حداکثر سرعت اتوبوس ها در جاده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سالانه صدها نفر در حوادث رانندگی در جاده ها جان خود را ازدست می دهند که یکی از مهمترین عوامل این سانحه ها سرعت غیر مجاز وسایل نقلیه به خصوص اتوبوس ها است.

در واقع یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان، تعیین حد مجاز سرعت برای اتوبوس ها است چرا که کارشناسان معتقدند سرعت حدمجاز رانندگی با اتوبوس باید با خودروهای شخصی متفاوت باشد، موضوعی که کمتر به آن توجه شده است.

وضعیت تعیین سرعت در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نشان می دهد که در این کشورها، سرعت های پائین تری نسبت به سواری برای خودروهای حمل بار و همچنین اتوبوس شهری و بین شهری اعمال می شود.

براین اساس، اغلب کشورهای اروپایی، برای اتوبوس با وزن ناخالص بیش از ۱۰ تن محدوده سرعت بین ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در جاده های بین شهری و حومه شهرها اعمال کرده اند. این در حالی است که در جاده های ما سرعت اتوبوس با خودروهای شخصی برابر است و تفاوتی میان این دو وسیله دیده نمی شود.

بنابراین اتوبوس ها تا سرعت ۱۲۰ کیلومتر هم در جاده ها تردد می کنند که این یک خطر بالقوه برای مسافران و دیگر خودروها محسوب می شود، ضمن آنکه استاندادرهای جاده در ایران با اروپا متفاوت است و سرعت تعیین شده در کشورهای اروپایی نمی تواند مبنای تعیین سرعت در جاده ها ایران باشد.

بر اساس گزارش های کارشناسی، حداکثر سرعت ها با توجه به زیرساخت های جاده ای باید با توجه به طراحی خودروها و استفاده محدود از آنها تعیین شود اما به نظر می رسد که فعلا دولت و پلیس راهنمایی و رانندگی طرحی برای کنترل سرعت و کاهش حداکثر سرعت در جاده ها ندارد.