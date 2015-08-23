محدودسازی زمان تعیین نمره دانشجو توسط اساتید بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون طرح و مشاوره دانشجویی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، دستور این جلسه ادامه بررسی پیش نویس منشور حقوق و مسئولیت های دانشجویان بود که طی آن مابقی مواد مرتبط با حقوق آموزشی دانشجویان (مواد ۲۰ الی ۲۳ منشور) توسط اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اهم مواردی که توسط اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به شرح ذیل است :فراهم کردن زمینه برای تدوین منشور داخلی دانشگاه‌ها، محدودسازی زمان تعیین نمره دانشجو توسط اساتید، تدوین چارچوب های معین برای ارزیابی شیوه تدریس اساتید، بهره گیری از تجارب شورای صنفی در تعامل اساتید و دانشجویان و ارائه مشاوره تخصصی توسط اساتید به دانشجویان.