به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور در اصلاحیه یک خبر اعلام کرد: در پي انتشار خبري با عنوان «مرگ روزانه ۹۰ نفر در حوادث رانندگي كشور» كه در خروجي خبرگزاري مهر قرار گرفت، به اطلاع‌ مي‌رساند اين رسانه در محاسبه رقم روزانه تلفات حوادث رانندگي تعداد روزها طي مدت سه سال را مد نظر داده در حالي كه دوره قيد شده در خبر اصلي موجود در سايت سازمان پزشكي قانوني كشور مدت پنج سال (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) است.

اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور ضمن رد آمار مرگ روزانه ۹۰ نفر در حوادث رانندگي خبر اين رسانه را به شرح زير اصلاح مي كند: بر اساس آمار موجود در سازمان در پنج سال گذشته (از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) در مجموع ۹۷ هزار و ۲۷۲ نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست داداند كه مطابق اين آمار طي پنج سال گذشته تلفات حوادث رانندگي در هر روز برابر با ۵۳.۳ نفر بوده‌است.