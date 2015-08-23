بیست و هفتمین دوره جشنواره تئاتر استانی در زنجان برگزار می شود

معراج کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره سالیانه نمایش در استان زنجان خبر داد و افزود: نهم تا ۱۲ شهریور ماه سال جاری بیست و هفتمین دوره جشنواره تئاتر استانی را برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: یکی از بخش های جشنواره طنز و لبخند که در مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد نیز نمایش است.

کرمی در رابطه با استعدادیابی و آموزش در زمینه نمایش نیز گفت: در حال حاضر در سطح شهرستان ها آموزش های پایه و مقدماتی در رشته های بازیگری، کارگردانی و نمایش نامه نویسی در رده های سنی مختلف در حال برگزاری است و از طرفی توسط اداره آموزش و پرورش نیز فعالیت هایی در سطح مدارس راهنمایی و دبیرستان انجام می شود.

رئیس اداره امور سینمایی و هنری ارشاد استان زنجان گفت: اداره ارشاد با واگذاری تعدادی از مراکز به عنوان مثال سالن های آمفی تئاتر فرهنگسرای امام خمینی(ره) به بخش خصوصی با هدف کسب در آمد با محدودیت هایی در جهت در اختیار قرار دادن سالن برای اجرا و تمرین به گروه های نمایش مواجه است.

کرمی ادامه داد: سال ۹۴ از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی سال تئاتر نامیده شده است و در خواست بودجه مستقل برای این هنر فرهنگ ساز تا سال ۹۵ بودجه در یافت خواهد شد.