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۱ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۵۷

دو نفر بر اثر سانحه رانندگی در اندیمشک جان خود را از دست دادند

دو نفر بر اثر سانحه رانندگی در اندیمشک جان خود را از دست دادند

اهواز ـ رئیس روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی خوزستان از فوت دو نفر بر اثر سانحه رانندگی در محور ارتباطی اندیمشک خبر داد.

رضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت یک و ۹ دقیقه امروز یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در کیلومتر پنج کمربندی اندیمشک به سمت شیبان واژگون شد که متأسفانه در این تصادف دو نفر جان خود را از دست دادند.

رئیس روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان تصریح کرد: تمامی مسئولان امر از جمله راه و شهرسازی، پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی همواره هشدارهای لازم را به مردم داده و توصیه هایی را نیز به آنها ارائه می دهند.

رفیعی ادامه داد: امیدوارم مردم نسبت به رعایت این توصیه ها و همچنین نکات ایمنی اهتمام ویژه ای داشته باشند، تا مبادا به خود آسیب رسانده و یا اینکه باعث عزادار شدن خانواده های خود شوند.

کد مطلب 2893526

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