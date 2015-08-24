به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خسروتاج در دیدار با معاون خزانهداری انگلیس و هیات همراه با اشاره به تواناییهای تولیدی و رقابتی در سالهای گذشته که با تکیه بر ظرفیتهای کارشناسی سرمایه انسانی ایجاد شده است تصریح کرد: از جمله فرصتهای جدید همکاری که در فضای بینالمللی امروز به وجود آمده است می توان به همکاری در بخش تکنولوژی، سرمایهگذاری و بازاریابی مشترک در کشورهای ثالث اشاره کرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به از سرگیری همکاری های مشترک ایران و انگلیس در بخش تکنولوژی وسرمایه گذاری مشترک تولید، گفت: در شرایط جدید پسا تحریم، محور همکاریها در قالب انتقال دانش فنی، سرمایهگذاری و خدمات مشترک خواهد بود.
وی در توضیح این شرایط جدید گفت: تأکید بر نقش و تخصص بریتانیا در امور بانکی، بیمه و خدمات، فعال کردن و به کار انداختن چرخه خدمات بانکی و بیمهای، لازمه همکاری در بخش اقتصادی است و توسعه هر نوع همکاری در شرایط فعلی، با فعال کردن خدمات بانکی و ارائه خدمات بیمه در بخش حمل و نقل، چه از طریق بیمه لویدز یا P&I کلاب است.
خسروتاج در ادامه در خصوص استفاده از پوشش بیمه اعتبار صادراتی که طرف انگلیسی میتواند ارائه کند یادآور شد: باید هرچه سریعتر از طریق کشورهای عضو OECD رتبه ریسک تجاری و سرمایهگذاری کشور ایران در تجارت بینالمللی و استفاده از پوششهای بیمهای را که بهدلیل تحریم بانکی از رتبه چهارم به مرتبه هفتم کاهش یافته است، با در دستور کار قرار گرفتن کشورهای اروپایی به رتبه بهتر ارتقاء یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به زمینه های ادامه همکاری اشاره کرد و گفت: همچون گذشته بخش انرژی از بخشهای رقابتی کشور خواهد بود که در این راستا طرحها و پروژههای متعددی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد و شرکتهای صاحب تکنولوژی میتوانند همکاری کنند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: البته در شرایط جدید پسا تحریم، محور همکاریها در قالب انتقال دانش فنی، سرمایهگذاری و خدمات مشترک است و واردات کشور همچون سالهای پیش نخواهد بود.
خسروتاج در تشریح ساختار وارداتی کشور اظهار کرد: در سال گذشته تجارت غیر نفتی مشتمل بر صادرات و واردات از موازنه خوبی برخوردار بوده است و سهم کالاهای ساخته شده وارداتی در کل واردات از ۱۵ درصد بیشتر نبوده است و دراین رابطه اولویت وارداتی به مواد اولیه، واسطهای و ماشینآلات خواهد بود.
این مقام مسئول در وزارت صنعت به زمینههای سرمایهگذاری مشترک در بخش تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی، تکمیل زنجیره ارزش معادن، لوازم الکتریکی و الکترونیکی، IT، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، تکنولوژی کاهش شدت انرژی، نرمافزارهای پیشرفته، نساجی و ... اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاریهای جدید در راستای ضوابط و شرایطی است که اعلام میشود.
همچنین در این دیدار اعضای هیات انگلیسی هر کدام خلاصهای از سوابق و موضوعات مختلف را مطرح کردند که در این رابطه رئیس هیئت انگلیسی متذکر شد؛ پیش بینی شده در اکتبر سالجاری هیئتی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی انگلیس به ایران سفر کرده و زمینههای همکاری و موارد اعلام شده فوق را در مذاکرات فیمابین دنبال کنند.
مدیران قسمت تجارت و سرمایهگذاری وزارت بازرگانی انگلیس، مدیران شرکتهای ساختمانی، اتحادیه صنایع انگلیس، انستیتو مدیران انگلیس، مدیر اجرایی انجمن بانکی انگلیس و معاون رئیس شرکت نفتی شل، اعضای هیئت انگلیسی بودند که معاون خزانهداری این کشور را همراهی کردند.
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