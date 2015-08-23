۱۲۰ کیلوگرم تریاک در گرگان کشف شد/5 سارق به عنف دستگیر شدند

سرهنگ علی اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پی فعالیت های پلیسی در خصوص شناسایی یک دستگاه کامیونت که اقدام به حمل مواد مخدر کرده بود موفق شدند این کامیونت را در محور ورودی شهرستان گرگان متوقف کنند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این وسیله نقلیه موفق شدند ۱۲۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک را کشف کنند.

جاویدان تصریح کرد: در این راستا دو متهم دستگیر و دو دستگاه گوشی تلفن همراه نیز توقیف شد و متهمان هم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف هفت فقره سرقت به عنف در گرگان

سرهنگ محمد رضا اکبری، رئیس پلیس آگاهی گلستان نیز از کشف هفت فقره سرقت به عنف در گرگان خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: طرح مبارزه با سرقت های خشن در سطح استان به مدت دو روز اجرا شد و در راستای اجرای این طرح هفت فقره سرقت به عنف و ۳ فقره کیف قاپی کشف شد.

وی افزود: در این راستا پنج نفر دستگیر شدند و چهار قبضه سلاح سرد، تعدادی افشانه و اقلام ممنوعه نیز کشف و متهمان نیز برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

پلمپ ۱۸ واحد صنفی متخلف در گنبد

سرهنگ محمدعلی عسگری، فرمانده انتظامی شهرستان گنبد کاووس نیز از پلمپ ۱۸ واحد صنفی در این شهرستان خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: طرح نظارت بر اماکن عمومی شهرستان گنبد کاووس با هدف مقابله با تخلفات و پیشگیری از آسیب های اصناف طی یک ماه گذشته در این شهرستان اجرا شد که در این مدت ۱۸ واحد صنفی متخلف پلمپ و از ادامه فعالیت های آن ها نیز جلوگیری شد.

وی بیان کرد: در برخورد با واحدهای صنفی متخلف در ابتدا، پلیس نظارت بر اماکن عمومی در صورت مشاهده تخلف با تذکر کتبی موارد تخلف را به مسئول واحد صنفی اعلام می کند در صورت رفع نشدن موارد مورد نظر برابر قانون، با هماهنگی مراجع قضایی، پلیس براساس وظایف خود از اقدامات واحد صنفی جلوگیری می کند.

عسگری با تقدیر از همکاری و فعالیت قانونمندانه واحدهای صنفی در سطح شهرستان اظهار کرد: رعایت قوانین صنفی و شئونات اسلامی در واحدهای صنفی و محل کسب باعث پیشگیری از وقوع آسیب و خدشه دار شدن سلامت کاری اصناف در بازار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همکاری مردم و مدیران واحد صنفی متخلف با پلیس باعث افزایش سطح نظم و امنیت در جامعه می شود و نتیجه آن افزایش احساس امنیت خواهد بود، از شهروندان و واحدهای صنفی می خواهیم در صورت مشاهده موارد متخلف و مشکوک آن را به پلیس گزارش کنند.

کشف دو کیلوگرم موادمخدر در بندرترکمن

فرمانده انتظامی شهرستان بندرترکمن از کشف دو کیلوگرم ماده مخدر در این شهرستان خبر داد. سرهنگ حسین گلوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای کسب خبری مبنی بر فعالیت یک توزیع کننده مواد مخدر در سطح شهرستان بندرترکمن که در شهرهای دیگر استان نیز اقدام به توزیع مواد مخدر می کرد، این موضوع در دستورکار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت و پس از انجام اقدامات پلیسی و شناسایی فرد موردنظر در نهایت این فرد توزیع کننده مواد مخدر با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شد.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی متهم موفق به کشف دو کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک شدند.