باشگاه برق شیراز با کسر ۶ امتیاز روبرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، توماس هیوج دبیر کمیته انضباطی فیفا با ارسال نامه ای به علیرضا اسدی در خصوص شکایت بازیکن برزیلی از تیم باشگاه برق شیراز اعلام کرد با توجه به پرونده موجود و عدم پرداخت بدهی از سوی باشگاه مذکور به «رناتو مدیروس آلمیدا» از این تیم لیگ دسته اولی ۶ امتیاز کسر خواهد شد.

وی در ادامه نامه خود افزود: با توجه به اینکه مسابقات لیگ دسته یک فصل ۹۴-۹۳ پایان یافته است، این کسر امتیاز شامل فصل جدید ۹۵-۹۴ می‌شود. همچنین پس از کسر امتیاز، مدارک امتیاز کسر شده از باشگاه فوق باید به کمیته انضباطی فیفا ارسال شود.

لازم به توضیح است، پیش از اعلام این رای فدراسیون فوتبال مکاتبات متعددی در رابطه با کسر ۶ امتیاز از آن باشگاه در صورت عدم ارائه رسید پرداخت بدهی ظرف موعد مقرر، با هیات فوتبال استان فارس و باشگاه برق شیراز انجام داده بود که این مکاتبات بدون هیچ اقدامی از سوی آنها باقی ماند.

علیرضا اسدی دبیرکل فدراسیون با توجه به رأی نهایی کمیته انضباطی فیفا در خصوص پرونده فوق، با ارسال نامه ای به رئیس هیات فوتبال استان فارس اعلام کرده بود: در صورت عدم پرداخت بدهی پس از کسر امتیاز، محرومیت‌های انضباطی بعدی شامل حال باشگاه خواهد شد.