باشگاه های ورزشی از وجود مکمل های تقلبی پاک می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به قاچاق بخش قابل توجهی از واردات، چرا امکان شناسایی و جلوگیری از مبادی ورودی امکانپذیر نیست، اظهارداشت: متاسفانه در کشور ما معضل قاچاق موضوعی جدی است یعنی ما نمی توانیم مبادی ورودی را شناسایی کنیم و در سطح عرضه هم با مشکل مواجه هستیم و تاکنون نتوانسته ایم آنگونه که باید با قاچاق مبارزه کنیم.

وی با تاکید بر این نکته که معضل قاچاق صرفا به حوزه سلامت اختصاص ندارد، ادامه داد: همانطور که قاچاق در کالاهای الکترونیکی به اقتصاد کشور آسیب می زند در حوزه سلامت نیز همین گونه است ضمن اینکه در بخش سلامت، آسیب هایی که به مصرف کننده می رسد بسیار بیشتر است.

دیناروند افزود: قاچاق کالاهای سلامت محور در کنار آسیبی که به اقتصاد و اشتغال وارد می آورد سلامت مصرف کننده را نیز تهدید می کند و این موضوع چیزی نیست که به راحتی بتوان از آن عبور کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، دلیل هشدارهای مکرری که در روزهای اخیر در باره مکمل ها داده است را وضعیت بد محصولات تقلبی و قاچاق در حوزه مکمل دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به فعالیت سودجویانه ای که بعضی ها در این حوزه دارند در ورزشگاه ها و باشگاه های ورزشی نیز حضور پیدا می کنند و برای اینکه کالاهای قاچاق خود را بفروش برسانند با هر ترفندی که شده اجازه نمی دهند مکمل های مجاز به دست ورزشکاران برسد .

وی با ابراز تاسف از اینکه تلاش های صورت پذیرفته در راستای مبارزه با قاچاق تاکنون خیلی مفید نبوده است ابراز امیدواری نمود: در پی همکاری و هماهنگیهایی که با وزارت ورزش و فدراسیونها فراهم می شود بتوانیم در ورزشگاه ها و مکان هایی که محل مراجعه فرزندان مردم هستند را پاک نگه داریم.