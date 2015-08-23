اسامی داوران هفته پنجم لیگ اعلام شد/ جهانبازی داور بازی پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی قضاوت کننده در روزهای اول و دوم هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور را به شرح زیر اعلام کرد:
سهشنبه - ۳ شهریورماه ۹۴
* فولاد خوزستان - پرسپولیس تهران، ساعت ۱۹:۱۵، ورزشگاه غدیر اهواز
داور: یدالله جهانبازی، کمکها: رضا سخندان و محمدرضا امینی، داور چهارم: روحالله شریفی، ناظر داوری: ابراهیم میرزابیگی
* سایپا البرز - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۹:۱۰، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: البرز حاجیپور، کمکها: رحیم شاهین و جلیل شعرانی، داور چهارم: کمیل غلامی، ناظر داوری: عبداله باعزم
* ملوان بندرانزلی - گسترش فولاد تبریز، ساعت ۱۸:۱۵، ورزشگاه تختی انزلی
داور: محسن قهرمانی، کمکها: حسن ظهیری و حسین رحیمیپور، داور چهارم: مهدی مرجانزاده، ناظر داوری: مسعود عنایت
چهارشنبه - ۴ شهریورماه ۹۴
* سیاه جامگان مشهد - راهآهن تهران، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه ثامن مشهد
داور: قاسم واحدی، کمکها: هادی طوسی و عبدالرسول ذورقی، داور چهارم: حسن اکرمی، ناظر داوری: علیرضا یزدانی
* تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان، ساعت ۱۸:۱۵، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: حمید حاج ملک، کمکها: تورج عیوض محمدی و بابک عباسقلی، داور چهارم: هادی حاج عباسی، ناظر داوری: فریدون اصفهانیان
* ذوبآهن اصفهان - استقلال اهواز، ساعت ۱۹:۱۰، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: مهدی سیدعلی، کمکها: بابک داوری و امیر آشور ماهانی، داور چهارم: محمدحسین ترابیان، ناظر داوری: جواد تقیپور
* صبای قم - پدیده مشهد، ساعت ۱۹:۱۰، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: اشکان خورشیدی، کمکها: مجید ویشگاهی و علیاکبر عظیمپور، داور چهارم: جمشید محمدی، ناظر داوری: هدایت ممبینی
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