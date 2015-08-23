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۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۲۲

از سوی کمیته داوران؛

اسامی داوران هفته پنجم لیگ اعلام شد/ جهانبازی داور بازی پرسپولیس

اسامی داوران هفته پنجم لیگ اعلام شد/ جهانبازی داور بازی پرسپولیس

اسامی داوران قضاوت کننده در هفته پنجم از رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور از سوی کمیته داوران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی قضاوت کننده در روزهای اول و دوم هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

سه‌شنبه - ۳ شهریورماه ۹۴
* فولاد خوزستان - پرسپولیس تهران، ساعت ۱۹:۱۵، ورزشگاه غدیر اهواز
داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: رضا سخندان و محمدرضا امینی، داور چهارم: روح‌الله شریفی، ناظر داوری: ابراهیم میرزابیگی

* سایپا البرز - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۹:۱۰، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: رحیم شاهین و جلیل شعرانی، داور چهارم: کمیل غلامی، ناظر داوری: عبداله باعزم

* ملوان بندرانزلی - گسترش فولاد تبریز، ساعت ۱۸:۱۵، ورزشگاه تختی انزلی
داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: حسن ظهیری و حسین رحیمی‌پور، داور چهارم: مهدی مرجان‌زاده، ناظر داوری: مسعود عنایت

چهارشنبه - ۴ شهریورماه ۹۴
* سیاه جامگان مشهد - راه‌آهن تهران، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه ثامن مشهد
داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: هادی طوسی و عبدالرسول ذورقی، داور چهارم: حسن اکرمی، ناظر داوری: علیرضا یزدانی

* تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان، ساعت ۱۸:۱۵، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: حمید حاج ملک، کمک‌ها: تورج عیوض محمدی و بابک عباسقلی، داور چهارم: هادی حاج عباسی، ناظر داوری: فریدون اصفهانیان

* ذوب‌آهن اصفهان - استقلال اهواز، ساعت ۱۹:۱۰، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: مهدی سیدعلی، کمک‌ها: بابک داوری و امیر آشور ماهانی، داور چهارم: محمدحسین ترابیان، ناظر داوری: جواد تقی‌پور

* صبای قم - پدیده مشهد، ساعت ۱۹:۱۰، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و علی‌اکبر عظیم‌پور، داور چهارم: جمشید محمدی، ناظر داوری: هدایت ممبینی

کد مطلب 2893544

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