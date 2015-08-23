حاجی رضا تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر رئیسجمهور به استان همدان اظهار داشت: خدمترسانی بیوقفه، روان، سهل، مؤثر و متواضعانه به مردم همواره از وظایف اصلی شرکت توزیع نیروی برق است.
وی افزود: در راستای استقبال و میزبانی شایسته از کاروان تدبیر و امید و بهمنظور تأمین برق پایدار و جلوگیری از قطع برق کتابچه سناریوی تأمین برقدار پایدار تدوین و برای اجرا به واحدهای موردنظر ابلاغ شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به راهاندازی سامانه مرکز ۱۱۱ ارتباطات مردمی در استان همدان که در دانشگاه علوم پزشکی مستقر است، عنوان کرد: برقرسانی به این سامانه و تأمین برخی از امکانات و نیروی موردنیاز آن برای تسریع در پاسخگویی به مردم توسط شرکت توزیع نیروی برق استان تأمینشده است.
وی یادآور شد: تشکیل اکیپهای عملیاتی، بازدید و سرویس مکانهای استقرار کاروان تدبیر و امید واقع در استانداری، استادیوم قدس، بازدید و سرویس روشنایی معابر مسیرهای اصلی بهویژه مسیرهای تعیینشده، بازدید و تعمیر تمام پستهای زمینی مسیرهای مرتبط انجامشده است.
تیموری عنوان کرد: در راستای تأمین برق دائم برای افزایش قدرت مانور، پایداری شبکه و کاهش خاموشی احتمالی نیز با نصب چند دستگاه سکسیونر گازی و کلید جداکننده و تعویض انواع نقره بر روی خطوط ۲۰ کیلوولت اقدام شده است.
وی در پایان با اشاره به ایجاد کشیک ۲۴ ساعته فوقالعاده و آمادهباش تمام نیروها گفت: تمام خاموشیهای با برنامه از یکم تا چهارم شهریورماه سال جاری در شهرستان همدان لغو است.
نظر شما