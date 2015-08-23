آموزش زبان برای راهنمایی گردشگران خارجی برج قابوس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دستمرد، عصر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر گفت: با توجه به تنها ثبت جهانی برج قابوس، نیاز است که برنامه هایی چون آموزش زبان برای جذب بیشتر توریست ها در نظر گرفته شود و این کار در روستاهایی که به شکل سنتی هستند و می تواند در آنجا تورهای گردشگری بازدید داشته باشند، انجام شود.

وی بیان کرد: در سال آینده، جشنواره اقوام و فرهنگ به صورت بین المللی در شهرستان گنبدکاووس برگزار خواهد شد که نیاز است از هم اکنون برنامه ریزی برای بهتر برگزار شدن انجام شود.

معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه، امکانات لازم برای آسایش مسافران را از ضروریات دانست و گفت: اواخر شهریور ماه نیز جشنواره فرهنگ اقوام در این شهرستان برگزار خواهد شد که انشاء الله برنامه ریزی لازم انجام می شود.

دستمرد بیان کرد: شب گذشته به علت بارش های زیاد در نوار مرزی، جاده روستای آی تمر دچار آب آلودگی و جاری شدن گل و لای شده است که خوشبختانه خسارت چندانی وارد نشده است.

رضا پورمهدی رئیس جدید میراث فرهنگی و گردشگری گنبد نیز گفت: با توجه به ظرفیت ها و جایگاه ویژه ی شهرستان گنید برآنیم تا حداقل دو روز جشنواره فرهنگ اقوام که هر ساله در مرکز استان برگزار می شود، به شهرستان گنبد انتقال یابد تا برای تبلیغات شهرستان و جذب بیشتر مسافر تاثیرگذار باشد.

وی افزود: اکیپ نظارتی با همکاری دستگاههای مرتبط چون مرکز بهداشت، صنعت و معدن و غیره فعال است و درصددیم که عکاسان و دستفروشان محوطه برج قابوس را ساماندهی کنیم.

پورمهدی ادامه داد: نیاز است برای ایجاد اماکن اقامتی، سرمایه گذارانی را داشته باشیم که کوتاه کردن پروسه اداری می تواند برای جذب سرمایه گذار در منطقه تاثیرگذار باشد.