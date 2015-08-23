پرهیز از خود محوری منجر به ترویج فرهنگ ایثار و وحدت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی روز یکشنبه در نشست علمی امام رضا (ع) با موضوع سبک زندگی، همدلی و همزبانی که با حضور ائمه جمعه شیعه و سنی در تالار شیخ طبرسی برگزار شد بیان کرد: بزرگنرین نعمت ارزانی شده بر ما و ملت ایران حاکمیت صالحان در جامعه است و این در حالی است که در برخی از کشور ها اشرار بر مردم حاکم شده اند.

وی افزود: رهبری و پیروی از منویات ایشان محور وحدت در جامعه اسلامی است و این بزرگترین نعمتی می باشد که خداوند به این ملت عطا کرده و امور را به صالحان داده و جامعه ما را گرفتار حاکمان شرور نکرده است.

وی با اشاره به برکات و اثار زندگی اسلامی در جامعه عنوان کرد: دیگرخواهی در مقابل خودخواهی از آثار زندگی اسلامی است و موجب می شود در جامعه ایثار نهادینه شده جامعه به جامعه‌ای دیگرخواه تبدیل ‌شود.

وی حفظ وحدت را وظیفه ای الهی و یک تکلیف برای مسلمانان دانست و افزود: در جامعه ای که همدلی و همزبانی وجود نداشته باشد به طور حتم شکاف پدید آمده و مطمئن باشید که این جامعه مورد وثوق رسول مکرم اسلام(ص) نیز نخواهد بود.

وی سبک زندگی اسلامی را از ارکان مهم جامعه اسلامی و بستر ساز وحدت بین مذاهب خواند و ادامه داد: هر چند که فرق و مذاهب دارای اختلاف های جزئی هستند اما این اختلافات از نوع خرد است.

آیت الله محسن اراکی اظهار کرد: اگر فقهای اسلام و متفکران مذاهب اسلامی با یکدیگر همفکری و همدلی کنند و الگوی اسلامی مدیریت جامعه را تنقیح کنند به عدم وجود اختلاف بین مذاهب اسلامی پی خواهند برد و می توان به الگوی واحدی که مورد توافق همه مذاهب اسلامی است برسند.

سبک زندگی اسلامی به دنبال خروج انسان از زندگی حیوانی است

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همچنین با بیان اینکه قرآن کریم زندگی انسان را به پنج مرحله تقسیم کرده است افزود: حیات نباتی، حیات حیوانی دو مرحله رشد و نمو و بهره گیری از لذت های دنیوی است و سومین مرحله حیاتی است که انسان ها را به تعقل و تفکر وا می دارد.

وی گفت: یکی از مهمترین خصوصیت های سبک زندگی اسلامی این است که به انسانها فرصت اندیشیدن در آیات الهی را می دهد.

وی افزود: مرحله چهارم از حیات انسان، زندگی ایمانی است و مرحله پنجم از حیات انسان روح قدسی است که برتر از همه حیات ها است.

وی تاکید کرد: در ترویج سبک زندگی اسلامی اراده بر این است که انسان را از مرحله زندگی حیوانی به مرحله زندگی ذکر برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که روز یکشنبه با حضور جمع کثیری از ائمه جمعه و جماعات استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی برگزارشد همچنین از کتاب سبک زندگی طی مراسمی رونمایی شد.