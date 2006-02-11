نيمه دوم ماه فوريه تاريخ سفر رهبران حماس به روسيه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سامي ابوزهري سخنگوي حماس اعلام كرد كه هيئتي از اين جنبش نيمه دوم ماه جاري ميلادي درچارچوب سفر به چندين كشور عربي از روسيه نيز ديدار خواهد كرد.



ابوزهري گفت : تاكنون دعوت نامه رسمي براي سفر به مسكو را دريافت نكرده ايم، اما مقدمات مربوط به انجام اين ديدار در نيمه دوم ماه جاري ميلادي در حال انجام است.



وي افزود: پس از سفر به قطر، هيئت حماس به چندين كشور ديگر عربي عزيمت خواهد كرد؛ وي نام اين كشورها را بيان نكرد.



خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس تاكنون به اتفاق ديگر مسئولان اين جنبش از كشورهاي مصر و قطر ديدار كرده اند.



يك مسئول بلندپايه در وزارت امور خارجه روسيه امروز اعلام كرد كه هيئتي از حماس تا پيش از پايان ماه جاري از مسكو ديدن خواهد كرد.



الكساندر كالوگين فرستاده وزارت امور خارجه روسيه به خاورميانه انجام چنين ديداري را قطعي دانست.



وي گفت : به نظر مي رسد كه هيئت حماس به رياست خالد مشعل به روسيه سفر كند.



كالوگين درباره اينكه آيا احتمال ارسال دعوت رسمي براي حماس وجود دارد، پاسخ داد كه سخناني كه ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه در اين زمينه بيان كرد، مي تواند به عنوان دعوت رسمي تلقي شود.



وي افزود: ما براي تعيين زمان و سطح اين ديدار تلاش مي كنيم.



پوتين پنجشنبه در مادريد اعلام كرده بود كه به زودي از رهبران حماس براي سفر به مسكو دعوت خواهد كرد.

اين در حالي است كه تصميم روسيه براي دعوت از رهبران حماس با انتقادهاي شديد اسرائيل روبرو شده است، اين رژيم دعوت رئيس جمهوري روسيه از رهبران حماس را همچون "خنجري در پشت"(اسرائيل) تلقي كرده است.

به اعتقاد مقامات رژيم صهيونيستي، در حالي كه تل آويو به كمك حاميانش براي منزوي كردن حماس تلاش مي كند، دعوت پوتين از رهبران حماس در اين روند مانع ايجاد مي كند.

رئيس جمهوري روسيه تاكيد كرده است كه حماس پس از انتخابات دمكراتيك به قدرت رسيده است و بايد به گزينه و راي ملت فلسطين در اين زمينه احترام گذاشت.

اما آمريكا با استقبال سرد اعلام كرد كه به تصميم راهبردي روسيه پس از دريافت تضمينها از اين كشور احترام مي گذارد.

اين در حالي است كه خالد مشعل از رهبران برجسته حماس از كشورهاي اسلامي و عربي خواست، مردم فلسطين را در مقابل تهديدها و فشارهاي غرب به قطع كمكها تنها نگذارند.