حسین رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین دوره مسابقات اسنوکر رنکینگ زیر ۱۸ سال کشور به مدت پنج روز به میزبانی استان گلستان برگزار شد.

رشیدی افزود: این مسابقات با حضور ۷۵ ورزشکار از ۱۲ استان کشور و به صورت گروهی و دوحذفی در قالب ۱۴ گروه چهار نفره و دو گروه پنج نفره در باشگاه بیلیارد حسام گرگان به انجام رسید.

وی با بیان اینکه دونفر از هرگروه به مرحله دوم صعود کردند خاطرنشان کرد: در دیدار نهایی این رقابت ها، امین سنجایی از لرستان در دیداری نزدیک و مهیج با نتیجه سه بر دو مقابل محمدامین مازندرانی از گلستان به پیروزی رسید و به مقام قهرمانی دست یافت.

وی همچنین به دیدار رده بندی اشاره کرد و گفت: در دیدار رده بندی نیز، محمدجواد کرمانی از خراسان رضوی با نتیجه دو بر صفر برابر سامی طوسی نژاد از گلستان پیروز شد و در مکان سوم ایستاد.

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد گلستان خاطرنشان کرد: به انتخاب کمیته فنی مسابقات، آرمان آتش سخن از تهران به عنوان فنی ترین بازیکن و ابوالفضل رستم زاده از گلستان به عنوان بازیکن اخلاق این دوره معرفی شدند.

به گفته رشیدی، هشت نفر برتر این مسابقات به همراه بازیکنان منتخب کمیته استعدادیابی به اردوی تیم ملی اسنوکر زیر ۱۸ سال کشور دعوت خواهند شد.

وی بیان کرد: از سرمربی تیم ملی درخواست کرده ایم تمرینات تیم ملی زیر ۱۸ سال به میزبانی پایگاه قهرمانی بیلیارد گلستان برگزار شود.

وی در پایان از میزبانی مسابقات کشوری دیگر خبر داد و اظهار کرد: در اواخر شهریورماه مسابات پیشکسوتان کشور به میزبانی گلستان برگزار خواهد شد.