به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال گیتی‌پسند اصفهان و گل‌گهر سیرجان در هفته دوم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز در ورزشگاه آرارات اصفهان آغاز شد و با تساوی دو تیم پایان یافت.

گیتی‌پسند که در هفته نخست لیگ آزادگان نتوانسته بود عملکرد خوبی از خود به نمایش گذارد و متحمل شکست شده بود، در هفته دوم نیز نتوانست درخشش چندانی داشته باشد و این مسابقه را با تساوی به پایان رساند.

شاگردان واهیک طروسیان در شرایطی به مصاف گل‌گهر می‌رفتند که برای جبران نتیجه هفته نخست جام آزادگان به سه امتیاز مسابقه احتیاج داشت اما در نهایت نتوانست نتیجه دلخواه خود را کسب کند.

تیم گل‌گهر سیرجان در دقایق ابتدایی بازی به دلیل مصدومیت محسن طرهانی، مجبور شد او را در دقایق نخست بازی از زمین به بیرون فرستد.

دو تیم در نیمه نخست مسابقه عملکرد چندان خوبی از خود به نمایش نگذاشتند و در نهایت نیمه نخست بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم اما با وجود حملات گیتی‌پسند و فشار این تیم، تغییری در نتیجه ایجاد نکرد تا بازی در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان برسد.

گیتی‌پسند بعد از شکست در هفته نخست لیگ برتر، در هفته دوم هم بازی را با تساوی به پایان رساند تا در پایان هفته دوم، در جایگاه شانزدهم جدول بیست تیمی لیگ آزادگان کشور قرار گیرد.