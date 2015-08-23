به گزارش خبرنگار مهر، واهیک طروسیان عصر امروز پس از تساوی مقابل گل گهر سیرجان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: تیم ما دیدار بسیار سختی مقابل گل‌گهر سیرجان پیش‌رو داشت اما تیم‌های مختلف در هفته‌های نخست لیگ کار بسیار دشواری در پیش دارند.

وی افزود: به هر حال نمی‌توان بر اساس هفته‌های نخست لیگ، درباره تیم‌های مختلف اظهار نظر کرد زیرا این مسابقات، کیفیت تیم‌ها را به خوبی نشان نمی‌دهد.

سرمربی تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان با بیان اینکه تیم ما تمرینات خود را خیلی دیر شروع کرد، بیان داشت: با توجه به این موضوع، هنوز از آمادگی کامل فاصله داریم و به همین دلیل امروز نتوانستیم چندان خوب و باکیفیت ظاهر شده و بازیکنان ما از نظر بدنی کم آوردند.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، از عملکرد بازیکنان تیم خود رضایت دارم و امیدوارم در هفته‌های آینده شرایط تیم بهتر شود.

سرمربی تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان ادامه داد: به هر حال در هفته‌های نخست لیگ دسته اول، نتایج چندان مناسبی به دست نمی‌آید اما ما تلاش می‌کنیم در ادامه شرایط خود را بهبود بخشیده و پیروز شویم.

وی اضافه کرد: ما در هفته آینده نیز بازی بسیار دشواری مقابل شهرداری اردبیل در پیش داریم و با توجه به آماده‌سازی این تیم، باید با بهبود نقاط ضعف خود در نهایت بهترین نتیجه را کسب کنیم.