به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث مجموعه ورزشی صدا و سیمای چهارمحال وبختیاری عصر یک شنبه با حضور محمود عاطفی رئیس بسیح رسانه ملی، رئیس صداو سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری و مسئولان استانی و شهرستانی بر زمین خورد.

رئیس بسیج رسانه ملی در مراسم کلنگ زنی این پروژه اظهار داشت: این مجموعه ورزشی چند منظوره در راستای ترویج فرهنگ ورزش در محل صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری ساخته می شود.

محمود عاطفی عنوان کرد: احداث این مجموعه نقش مهمی در افزایش ظرفیت فرهنگی و ورزشی منطقه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: ترویج فرهنگ ورزش نقش مستقیم با افزایش نشاط جامعه دارد که توسعه زیرساخت های ورزشی نقش مهمی در ارتقا فرهنگ ورزش و سلامت جامعه دارد.

ساخت این مجموعه ورزشی سرانه ورزشی منطقه را بهبود می بخشد

رئیس صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری نیز در مراسم کلنگ زنی این پروژه عنوان کرد: ساخت این مجموعه ورزشی در صدا و سیمای استان، سرانه ورزشی منطقه را بهبود می بخشد.

مهرداد عظیمی عنوان کرد: این سالن ورزشی در راستای بهبود عملکرد و ترویج فرهنگ ورزش احداث می شود.

وی تاکید کرد: این مجموعه ورزشی چند منظوره است و در محل سازمان صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد ساخته می شود.