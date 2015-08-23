به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی اردبیل اشکان مزدگیر شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از پزشکان جهاد دانشگاهی اردبیل با اعلام این خبر تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار موجود، بیش از ۷۸۰ هزار نمونه در ۱۳۴ بانک خصوصی در سراسر دنیا ذخیره‌سازی شده و در کشور نیز بیش از ۵۵ هزار نمونه در بانک خون بند ناف رویان ذخیره شده است.

وی با بيان اينكه درکل کشور سالانه حدود ۱۱هزار متقاضی ذخیره‌سازی خون بند ناف داریم، افزود: در بانک خون بند ناف رويان نتايج آزمايش‌های HLA بیش از ۳۳ هزار نمونه ثبت شده است که از این نظر در کشور منحصر به فرد است.

به گفته مدیر توسعه و ارتقای شرکت فن آوری بن یاخته های رویان ذخیره‌سازی سلول‌های بنيادی خون بند ناف برای خانواده‌هایی که سابقه بیماری خاص از جمله بیماری‌هایی با منشاء خونی دارند با هدف درمان با سلول‌های بنیادی توصيه می‌شود.

وی با اذعان به اینکه در بانک خون عمومی خانواده‌ها می‌توانند خون بند ناف نوزاد خود را اهداء کنند تا برای فرد دیگری که نیاز به پیوند دارد مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده، اکثر نمونه‌های خون بند ناف پیوند شده از نمونه های افراد غیر خویشاوندی بوده و ضمانتی وجود ندارد که فرد اهداء کننده خودش در آینده از آن استفاده کند.

مزدگیر متذکر شد: در این بانک، خون بند ناف با حفظ هویت خانواده متقاضی برای آنان ذخیره سازی می‌شود تا درصورت نیاز، اعضا خانواده آن را درآینده برای خود و یا فرد دیگری که از نظر ژنتیکی با نمونه سازگاری کافی داشته باشد مورد استفاده قرار دهند.