با ارسال پيامهاي جداگانه اي؛ امير و وليعهد و نخست وزير كويت سالروز پيروزي انقلاب اسلامي را به احمدي نژاد تبريك گفتند

امير و وليعهد و نخست وزير كويت امروز با ارسال پيامهاي جداگانه اي سالروز پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي را به دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري تبريك گفتند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، خبرگزاري كويت امروز اعلام كرد كه شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير كويت در پيامي به آقاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران دوست، بهترين تبريكات خود را به مناسبت عيد ملي(سالروز پيروزي انقلاب اسلامي) به وي ابلاغ كرد.



همچنين شيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وليعهد و شيخ ناصر محمد الاحمد الصباح نخست وزير كويت نيز با ارسال پيامهاي جداگانه اي براي رئيس جمهوري اسلامي ايران، بيست و هفتمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران را به وي تبريك گفتند.



