کیومرث هاشمی: نگران دوپینگ و تکرار اتفاق تلخ المپیک پکن هستم

کیومرث هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در آستانه حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک برای رشتههای مختلف و بعد از آن المپیک برزیل باید خیلی بیشتر از همیشه به مسئله دوپینگ و چگونگی استفاده از مکملها توسط ورزشکاران توجه شود، بر دغدغهای که کمیته ملی المپیک در این رابطه دارد، تاکید کرد.
وی با یادآوری اینکه مسئولیت مبارزه با دوپینگ بر عهده ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) است، گفت: نادو در هماهنگی کامل با وزارت ورزش برنامهها و مسئولیتهای کاری خود را پیش میبرد. در این رابطه هیچ مسئولیتی به عهده ما نیست اما دوپینگ و گرایش احتمالی ورزشکاران به این معضل یکی از دغدغههای اصلی کمیته ملی المپیک در این روزها است.
رئیس کمیته ملی المپیک با یادآوری حضور دبیر کل این کمیته در شورای نادو، ادامه داد: تمام تصمیمگیریها و سیاست گذاریها در رابطه با دوپینگ و ورزشکارانی که به استفاده از مکملهای غیر مجاز روی میآورند توسط نادو انجام میشود اما این موضوع، یکی از محورهای اصلی نشستهایی است که کمیته ملی المپیک به صورت تخصصی با فدراسیونها برگزار میکند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه ورزشکاران حرفهای و به خصوص المپیکیها اطلاعات لازم و کافی را در مورد مکملها و فهرست مواد ممنوعه دارند اما با این حال طی نشستهایی که با فدراسیونها داریم روی این موضوع تاکید زیادی میکنیم. در نشست با فدراسیونهایی مانند کشتی، وزنهبرداری و تکواندو که مدال آوران ما در المپیک هستند، آقای سجادی به عنوان رئیس نادو حضور داشتند و شخص وی نیز تاکید لازم را در این زمینه داشته و دارند.
هاشمی در بخشی از گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری اینکه پیش از المپیک ۲۰۰۸ پکن همزمان تست دوپینگ ۹ وزنهبردار ایرانی مثبت اعلام شد، گفت: این تجربه تلخ برای ورزش ایران بود که بابت تکرار احتمالی آن برای هر دوره از بازیهای المپیک و هر رویداد بینالمللی دیگر نگرانیها وجود دارد. بر همین اساس تاکید زیادی به فدراسیونها داریم تا موضوع دوپینگ را جدی بگیرند. البته همزمان با نادو ایران، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) نیز ورزشکاران را کنترل دوپینگ می کند. وادا در مورد شرایط ورزشکاران به خصوص ورزشکاران مطرح از فدراسیو های جهانی استعلام می گیرد و بر اساس آن نسبت به نمونهگیری از آنها اقدام میکند.
رئیس کمیته ملی المپیک همچنین درباره بازدیدهایی که از اردوی تیمهای ملی رشتههای مختلف انجام میدهد، توضیح داد و گفت: بخشی از بازدیدهای ما مربوط به تیمهایی است که مسابقات کسب سهمیه و بعد از آن بازیهای المپیک را در پیش دارند اما بخش دیگر بازدیدهایمان هم مربوط به تیمهایی میشود که باید در مسابقات خاص رشته خود شرکت کنند. در این بازیها توجه ویژهای هم به تیمهایی داریم که برای بازیهای آسیایی آماده میشوند، مثل بازدیدی که روز گذشته از اردوی تیم ملی کاراته بانوان داشتیم. چشم برهم بزنیم بازیهای آسیایی اندونزی فرا میرسد و نباید از تیمهای اعزامی به این بازیها غافل شد، در همین راستا بعد از کسب ۲۷ مدال توسط وشو کاران شخصاً ساعت ۱۲ شب برای استقبال از آنها به فرودگاه رفتم.
وی همچنین از روند کسب سهمیه توسط ورزشکاران رشتههای مختلف برای بازیهای المپیک برزیل ابراز رضایت کرد و به خبرنگار مهر گفت:نسبت به دوره مشابه ادوار گذشته المپیک و با لحاظ شدن تغییراتی که در چگونگی کسب سهمیه برای برخی از رشتهها ایجاد شده، روند خوبی را تاکنون طی کردهایم، اما همچنان امیدوار و منتظر سهمیه های بیشتر هستیم.
هاشمی با یادآوری اینکه در رشتهای مثل تکواندو کسب دو سهمیه توسط فرزان عاشوری و مهدی خدابخشی قطعی شده، اظهار داشت: البته رقابتهای گزینشی این ورزشکاران ادامه دارد و ما امیدواریم آنها مقتدرانه در تمام این رقابتها حضور پیدا کنند تا به بهترین جایگاه و امتیاز برای ورود به المپیک برسند، چرا که این شرایط در موقعیتی که آنها برای مبارزات المپیکی خود خواهند داشت، تاثیرگذار است.
رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه ۸۰ درصد رقابتهای گزینشی المپیک تا پایان امسال برگزار میشود، گفت: زمان برگزاری این مسابقات برای رشتههای مختلف متفاوت است، منتظر هستیم تا شاهد موفقیت ورزشکاران در هر یک از میادین پیش رو باشیم، تا به امروز ورزشکارانی مثل الهه احمدی و نجمه خدمتی با کسب سهمیه به خوبی انتظار ما از تیراندازی را برآورده کردند اگرچه در رشتهای مثل قایقرانی توقع ما برای کسب سهمیه اجابت نشده است. در مجموع روندی که تا به امروز ورزشکاران ایران برای کسب سهمیه داشتند خوب و قابل رضایت بوده است.
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