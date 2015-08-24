کیومرث هاشمی: نگران دوپینگ و تکرار اتفاق تلخ المپیک پکن هستم

کیومرث هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در آستانه حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک برای رشته‎های مختلف و بعد از آن المپیک برزیل باید خیلی بیشتر از همیشه به مسئله دوپینگ و چگونگی استفاده از مکمل‎ها توسط ورزشکاران توجه شود، بر دغدغه‎ای که کمیته ملی المپیک در این رابطه دارد، تاکید کرد.

وی با یادآوری اینکه مسئولیت مبارزه با دوپینگ بر عهده ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) است، گفت: نادو در هماهنگی کامل با وزارت ورزش برنامه‎ها و مسئولیت‎های کاری خود را پیش می‎برد. در این رابطه هیچ مسئولیتی به عهده ما نیست اما دوپینگ و گرایش احتمالی ورزشکاران به این معضل یکی از دغدغه‎های اصلی کمیته ملی المپیک در این روزها است.

رئیس کمیته ملی المپیک با یادآوری حضور دبیر کل این کمیته در شورای نادو، ادامه داد: تمام تصمیم‎گیری‎ها و سیاست گذاری‎ها در رابطه با دوپینگ و ورزشکارانی که به استفاده از مکمل‎های غیر مجاز روی می‎آورند توسط نادو انجام می‌شود اما این موضوع، یکی از محورهای اصلی نشست‎هایی است که کمیته ملی المپیک به صورت تخصصی با فدراسیون‎ها برگزار می‎کند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه ورزشکاران حرفه‎ای و به خصوص المپیکی‎ها اطلاعات لازم و کافی را در مورد مکمل‎ها و فهرست مواد ممنوعه دارند اما با این حال طی نشست‎هایی که با فدراسیون‎ها داریم روی این موضوع تاکید زیادی می‎کنیم. در نشست با فدراسیون‎هایی مانند کشتی، وزنه‌برداری و تکواندو که مدال آوران ما در المپیک هستند، آقای سجادی به عنوان رئیس نادو حضور داشتند و شخص وی نیز تاکید لازم را در این زمینه داشته و دارند.

هاشمی در بخشی از گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری اینکه پیش از المپیک ۲۰۰۸ پکن همزمان تست دوپینگ ۹ وزنه‎بردار ایرانی مثبت اعلام شد، گفت: این تجربه تلخ برای ورزش ایران بود که بابت تکرار احتمالی آن برای هر دوره از بازی‎های المپیک و هر رویداد بین‎المللی دیگر نگرانی‎ها وجود دارد. بر همین اساس تاکید زیادی به فدراسیون‎ها داریم تا موضوع دوپینگ را جدی بگیرند. البته همزمان با نادو ایران، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) نیز ورزشکاران را کنترل دوپینگ می کند. وادا در مورد شرایط ورزشکاران به خصوص ورزشکاران مطرح از فدراسیو‎ های جهانی استعلام می‎ گیرد و بر اساس آن نسبت به نمونه‎گیری از آنها اقدام می‌کند.

رئیس کمیته ملی المپیک همچنین درباره بازدیدهایی که از اردوی تیم‎های ملی رشته‎های مختلف انجام می‎دهد، توضیح داد و گفت: بخشی از بازدیدهای ما مربوط به تیم‎هایی است که مسابقات کسب سهمیه و بعد از آن بازی‎های المپیک را در پیش دارند اما بخش دیگر بازدیدهای‎مان هم مربوط به تیم‎هایی می‎شود که باید در مسابقات خاص رشته خود شرکت کنند. در این بازی‎ها توجه ویژه‎ای هم به تیم‎هایی داریم که برای بازی‎های آسیایی آماده می‎شوند، مثل بازدیدی که روز گذشته از اردوی تیم ملی کاراته بانوان داشتیم. چشم برهم بزنیم بازی‎های آسیایی اندونزی فرا می‎رسد و نباید از تیم‎های اعزامی به این بازی‎ها غافل شد، در همین راستا بعد از کسب ۲۷ مدال توسط وشو کاران شخصاً ساعت ۱۲ شب برای استقبال از آنها به فرودگاه رفتم.

وی همچنین از روند کسب سهمیه توسط ورزشکاران رشته‎های مختلف برای بازی‎های المپیک برزیل ابراز رضایت کرد و به خبرنگار مهر گفت:نسبت به دوره مشابه ادوار گذشته المپیک و با لحاظ شدن تغییراتی که در چگونگی کسب سهمیه برای برخی از رشته‎ها ایجاد شده، روند خوبی را تاکنون طی کرده‌ایم، اما همچنان امیدوار و منتظر سهمیه های بیشتر هستیم.

هاشمی با یادآوری اینکه در رشته‌ای مثل تکواندو کسب دو سهمیه توسط فرزان عاشوری و مهدی خدابخشی قطعی شده، اظهار داشت: البته رقابت‌های گزینشی این ورزشکاران ادامه دارد و ما امیدواریم آنها مقتدرانه در تمام این رقابت‌ها حضور پیدا کنند تا به بهترین جایگاه و امتیاز برای ورود به المپیک برسند، چرا که این شرایط در موقعیتی که آنها برای مبارزات المپیکی خود خواهند داشت، تاثیرگذار است.

رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه ۸۰ درصد رقابت‌های گزینشی المپیک تا پایان امسال برگزار می‌شود، گفت: زمان برگزاری این مسابقات برای رشته‌های مختلف متفاوت است، منتظر هستیم تا شاهد موفقیت ورزشکاران در هر یک از میادین پیش رو باشیم، تا به امروز ورزشکارانی مثل الهه احمدی و نجمه خدمتی با کسب سهمیه به خوبی انتظار ما از تیراندازی را برآورده کردند اگرچه در رشته‌ای مثل قایقرانی توقع ما برای کسب سهمیه اجابت نشده است. در مجموع روندی که تا به امروز ورزشکاران ایران برای کسب سهمیه داشتند خوب و قابل رضایت بوده است.