میکروب شناسان ایرانی و خارجی در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرزاق شهرکی هاشمی دبیر اجرایی شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران به اعلام جزئیات این کنگره که از فرداد سوم تا پنجم شهریور ماه در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌شود گفت: ۱۲ نفر میهمان خارجی به عنوان سخنران و ۵۰ نفر هم از کشورهای فرانسه، ترکیه، هلند، استرالیا، ایتالیا و همچنین کشورهای همجوار در کنگره حضور دارند.

وی افزود: این کنگره با همکاری تشکل های علمی مرتبط در داخل کشور، آکادمی علوم آلمان برگزار می‌شود.

شهرکی هاشمی با اشاره به اینکه از میان مهمترین محورهای کنگره می توان به میکروب شناسی بالینی، میکروب شناسی مرتبط با گیاهان دارویی و ترکیبات ضد میکروبی استخراج شده از آنها، میکروب شناسی پریناتال، میکروب شواسی صنعتی و کاربردی، میکروب شناسی بیماری های نوپدید، میکروب شناسی مرتبط با طب نظامی، میکروب شناسی مرتبط با آب و غذا اشاره کرد گفت:برای این کنگره چند سمپوزیوم نیز در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها مرتبط با گیاهان دارویی بومی کشور و ترکیبات مواداولیه ضدمیکروبی استخراج شده از آنهاست. همچنین نمایشگاه مرتبط با تکنولوژی های مرتبط با میکروب شناسی نیز برپا خواهد شد.

وی گفت: شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران فردا با حضو رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افتتاح خواهد شد.

شانزدهمین کنگره بین‌المللی میکروب شناسی ایران از سوم تا پنجم شهریور ۹۴ در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

قرار است ۱۱ پنل تخصصی که بر اساس کارگروه‌های تخصصی میکروب‌شناسی طراحی شده‌اند، برگزار شود. همچنین سه سمپوزیوم میکروب‌شناسی و کنترل کیفی آب با حمایت اداره آب و فاضلاب تهران، سمپوزیوم سل با همکاری اداره سل و جذام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و همچنین سمپوزیوم گیاهان و مواد اولیه دارویی با اثرات دارویی با همکاری پژوهشکده گیاهان دارویی شهید بهشتی برگزار ‌شود. ۱۸ کارگاه مختلف نیز طراحی شده است که سه مورد از آنها توسط سه پروفسور خارجی برگزار می‌شود.

بر همین اساس، ۱۴۸۰ مقاله به عنوان پوستر و ۵۰ مقاله نیز با نظر کمیته و دبیر علمی برای سخنرانی انتخاب شده‌اند. در کنار این برنامه‌ها، انتخابات مجمع عمومی انجمن میکروب شناسی ایران نیز برگزار می‌شود. برای کلیه رشته‌ها و رشته‌های علوم آزمایشگاهی ۱۲ امتیاز، برای رشته‌های دامپزشکی ۲۰ امتیاز و برای رشته‌های پرستاری و مامایی نیز امتیاز بازآموزی در نظر گرفته شده است.