به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، در دومین مسابقه از سیزدهمین دوره رقابتهای والیبال جام واگنر در تورونی لهستان تیم ملی ژاپن ( قهرمان آسیا) به مصاف تیم ملی فرانسه (قهرمان لیگ جهانی) رفت و ۳ بر یک برنده شد.

در این دیدار که مقابل ۵ هزار تماشاگر لهستانی برگزار شد، لوران تیلی سرمربی تیم ملی فرانسه از بازیکنان ذخیره خود استفاده کرد و موفق شد ست اول را ۲۵ بر ۲۰ به سود تیم خود رقم زند.

در ادامه این ژاپنی‌ها بودند که بازی را در دست گرفتند که کار خوب آنها در دفاع روی تور به همراه عملکرد تحسین برانگیز آنهادر توپگیری و دریافت عامل پیروزی این تیم آسیایی شد و در سه ست دیگر با امتیازات ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۹ پیروز شدند تا در مجموع این مسابقه ۳ بر یک به سود ژاپن به پایان رسد.

ژاپن امروز دوشنبه در سومین بازی خود به مصاف ایرانی خواهد رفت که در دو بازی قبلی مقابل فرانسه و لهستان تن به شکست داده است.