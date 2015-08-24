معرفی خودروی جدید یک کمپانی فرانسوی ژاپنی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی infiniti شرکت خودروساز فرانسوی ژاپنی است که به‌ عنوان زیر مجموعه‌ ای از شرکت رنو و نیسان، تولید خودروهای لوکس این شرکت را برعهده دارد. این کمپانی به معرفی مدل جدیدی از سدان Q۷۰ با نام « ۲۰۱۶ Infiniti Q۷۰ Premium Select Edition» در نمایشگاه بین المللی امسال در مونتری خواهد پرداخت.



مدل جدید ۲۰۱۶ Infiniti Q۷۰ Premium Select Edition برخلاف سایر مدل های ویژه که معمولا با اعمال تغییرات قابل توجهی مواجه می شوند، اصلاح یا ارتقاء چشمگیری نداشته است. این خودرو به جای تغییرات فنی مهم یا جبران معایب گذشته با ارتقاء جزئی در ظاهر خودرو روبرو شده تا بر زیبایی این محصول افزوده شود.

از بارزترین تغییرات محصول جدید کمپانی اینفینیتی می توان به پایین آمدن بدنه خودرو اشاره کرد. رینگ های مدل جدید Premium Select Edition از اندازه ۲۰ اینچی برخوردار خواهند شد. حلقه های برنزی که با تزئیات کروم تیره در هم آمیخته شده اند، زیبایی بیشتری را به این محصول بخشیده اند. از دیگر تغییرات اعمال شده در این محصول می توان به سپر عقب جدید و همینطور شکل متفاوت درب صندوق عقب اشاره کرد.

علاقه مندان بین دو نوع تزئینات داخلی با نام های Graphiteو Stone حق انتخاب دارند. هر دو مدل از تو دوزی چرم semi-aniline و رویه سقفی از جنسی شبیه جیر و تزئینات داخلی آلومینیوم برخوردار شده اند.

این محصول احتمالا با موتورهای ۳.۷ لیتری V۶ و ۵.۶ لیتری V۸ در دو مدل دیفرانسیل عقب و دو دیفرانسیل عرضه خواهد شد. اما در پایان باید گفت، این محصول برخلاف سایر محصولات اینفینیتی شاسی بلند نخواهد بود. « ۲۰۱۶ Infiniti Q۷۰ Premium Select Edition» در حالی در نوامبر سال جاری عرضه خواهد شد که هنوز اطلاعات بیشتری در رابطه با آن منتشر نشده است.