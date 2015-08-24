تکواندو کار کرمانشاهی قهرمان مسابقات نونهالان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تکواندوی قهرمانی نونهالان جهان از روز گذشته در شهر موجوی کره جنوبی آغاز شده و محمد خانی تکواندوکار شایسته کرمانشاهی که در ترکیب تیم ملی کشورمان قرار دارد موفق شد با شکست تمامی حریفان مدال طلای این مسابقات را به دست آورد.

خانی که به عنوان نماینده وزن منفی ۶۵ کیلوگرم کشورمان در این مسابقات حضور داشت، پس از يك دور استراحت، ۱۹ بر صفر حریف مصری خود را شکست داد و پس از آن با شکست ۱۷ بر ۱۲ حریف اکوادوری به مرحله نیمه نهایی رسید.

خانی در این مرحله نیز با گذشتن از سد نماینده قزاقستان حریف استانیسلاو ملنیک روس در فینال شد و با شکست این حریف با شايستگی مدال طلاي جهان را به گردن آويخت.

این تکواندوکار شایسته کرمانشاهی موفق شده بود در مسابقات قهرمانی آسيا كه در چین تايپه برگزار شد نيز مدال طلا را برای کشورمان به ارمغان آورد.

گفتنی است مسابقات تکواندوی نونهالان جهان با حضور ۴۶۵ تكواندوكار از ۵۹ كشور در حال برگزاری است و روز چهارشنبه (چهارم شهريورماه) به پايان خواهد رسيد.