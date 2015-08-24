جزئیات ثبت نام آزمون های آیلتس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی علوی فاضل با اعلام این خبر افزود: داوطلبان جهت ثبت نام می توانند به سامانه English.iau.ac.ir/Ielts مراجعه و نسبت به تاریخ آزمون فعلی و کلیه آزمون های سال ۲۰۱۵ اطلاع حاصل کنند.

علوی فاضل خاطر نشان کرد: ثبت نام برای آزمون فعلی از روز یکشنبه اول شهریورماه آغاز شده است و این آزمون ها در دو ماژول آکادمیک و جنرال و در شهرهای اصفهان، تهران، همدان، تبریز، رشت، شیراز، کرمانشاه و دزفول برگزار خواهد شد.

وی گفت: قابل توجه داوطلبان شهر همدان، به منظور رفاه داوطلبان این شهر امکان اقامت یک شب (روز قبل از برگزاری آزمون کتبی) فراهم شده است. متقاضیان می توانند پس از ثبت نام قطعی با شماره ۰۸۱۳۴۴۹۴۱۵۵ جهت رزرو تماس حاصل کنند.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: مراجعات حضوری در روزهای زوج به دفتر مرکزی آیلتس، از ساعت ۸ تا ۱۶ امکان پذیر است.

وی تاکید کرد: داوطلبان در خصوص هر گونه ابهامی با شماره های ۶۶۳۴۸۸۵۶-۰۲۱ و ۶۶۳۴۸۸۶۲-۰۲۱ تماس حاصل کنند.