به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس ورود خاویار تاسماهیان به کشور همچنان به استناد نامه وزارت جهاد کشاورزی درمورد عرضه خاویار وارداتی، ممنوع و عرضه آن به مسافران ورودی و خروجی بر خلاف مواد قانونی سازمان شیلات کشور است.
همچنین ورود و صدور هرگونه محصولات تاسماهیان پرورشی مستلزم دارا بودن گواهی صادرات سایتس(CITES EXPORT PERMIT) از کشور مبدأ حمل است.
این اطلاعیه میافزاید: گواهی محصولات تولید شده یا صادر شده در ایران صرفاً توسط سازمان شیلات کشور انجام میپذیرد.بر اساس اطلاعیه دفتر مقررات واردات و صادرات، میزان مجاز خاویار همراه مسافر نیز ۱۲۵ گرم اعلام شده است.
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