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۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

ممنوعیت عرضه خاویار تاس‌ماهیان/اعلام میزان مجازخاویار همراه مسافر

ممنوعیت عرضه خاویار تاس‌ماهیان/اعلام میزان مجازخاویار همراه مسافر

سازمان توسعه تجارت با صدور اطلاعیه‌ای بر ممنوع بودن واردات خاویار تاس‌ماهیان تاکید و اعلام کرد: میزان خاویار مجاز همراه مسافر ۱۲۵ گرم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس ورود خاویار تاس‌ماهیان به کشور همچنان به استناد نامه وزارت جهاد کشاورزی درمورد عرضه خاویار وارداتی، ممنوع و عرضه آن به مسافران ورودی و خروجی بر خلاف مواد قانونی سازمان شیلات کشور است.

همچنین ورود و صدور هرگونه محصولات تاس‌ماهیان پرورشی مستلزم دارا بودن گواهی صادرات سایتس(CITES EXPORT PERMIT) از کشور مبدأ حمل است.

این اطلاعیه می‌افزاید: گواهی محصولات تولید شده یا صادر شده در ایران صرفاً توسط سازمان شیلات کشور انجام می‌پذیرد.بر اساس اطلاعیه دفتر مقررات واردات و صادرات، میزان مجاز خاویار همراه مسافر نیز ۱۲۵ گرم اعلام شده است.

کد مطلب 2893879

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