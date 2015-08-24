به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس ورود خاویار تاس‌ماهیان به کشور همچنان به استناد نامه وزارت جهاد کشاورزی درمورد عرضه خاویار وارداتی، ممنوع و عرضه آن به مسافران ورودی و خروجی بر خلاف مواد قانونی سازمان شیلات کشور است.

همچنین ورود و صدور هرگونه محصولات تاس‌ماهیان پرورشی مستلزم دارا بودن گواهی صادرات سایتس(CITES EXPORT PERMIT) از کشور مبدأ حمل است.

این اطلاعیه می‌افزاید: گواهی محصولات تولید شده یا صادر شده در ایران صرفاً توسط سازمان شیلات کشور انجام می‌پذیرد.بر اساس اطلاعیه دفتر مقررات واردات و صادرات، میزان مجاز خاویار همراه مسافر نیز ۱۲۵ گرم اعلام شده است.