به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب علی نظری صبح دوشنبه در نشست شورای معاونین ستاد امر به معروف و نهی از منكر خراسان جنوبی اظهارکرد: این طرح با همكاری شورا‌های امر به معروف و نهی از منكر ادارات، اصناف و مساجد در حال پیگیری و اجرا است.

وی با بیان اینکه کار امر به معروف و نهی از منكر نیازمند استقامت، ظرفیت معنوی بالا و سماجت است، افزود: توسعه و احیای این فریضه الهی بر زمین مانده باید در جامعه دنبال شود.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی به قانون جدید حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر اشاره کرد و گفت: هم اکنون در استان خراسان جنوبی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از پشتیبانی خوبی برخوردار است و این قانون جدید نیز تکمیل کننده این پشتیبانی است.

وی با تاکید بر این باید این قانون جدید برای مردم تبیین و اطلاع رسانی شود، ادامه داد: این قانون پشتوانه مردمی احیای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منكر در جامعه است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منكر خراسان جنوبی با بیان اینکه کار امر به معروف و نهی از منکر باید در حوزه های تخصصی دنبال شود، افزود: هر قشری باید براساس شرایط محیطی مسائل مربوطه را پیگیری کند.

وی با اشاره به افزایش آمار طلاق در استان بیان داشت: کاهش این آسیب اجتماعی در جامعه در دستور کار بسیج قرار دارد.

سردار نظری با بیان اینکه كاهش آمار طلاق از مصوبات جلسه شورای فرهنگ عمومی استان نیز بوده است، ادامه داد: امیدواریم با همکاری دستگاه های ذیربط شاهد اقدامات موثری در این حوزه باشیم.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی بر بومی سازی دستورالعمل های ابلاغی از مرکز در استان نیز تاکید کرد.

سید هادی موسوی زاهد قائم‌مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منكر خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: با همکاری ادارات اوقاف و امور خیریه و تبلیغات اسلامی دفاتر ستاد در شهرستان‌ها راه اندازی می شود.

وی عنوان کرد: همچنین دفتر ستاد امر به معروف و نهی از منكر در نمایشگاه بین‌المللی بیرجند با همكاری بسیج اصناف راه‌اندازی شده است.

وی خواستار نهادینه سازی طرح یادآوران معروف در آموزش و پرورش استان شد و افزود: برخی از ادارات در پیگیری نامه های ستاد کم کاری می‌کنند.