لنوو اسمارت فون «زوک زد۱» را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، لنوو در اوایل ماه جاری نسخه مخصوص چین اسمارت فون هوشمند ZUK Z۱ را معرفی کرده بود اما اکنون نوبت به عرضه نسخه بین المللی این اسمارت فون رسیده است. استارتاپ Zuk با پشتیبانی کمپانی لنوو شروع جدیدی را در دنیای فناوری تجربه خواهد کرد.



لنوو با معرفی این اسمارت فون گام جدیدی را در عرضه گجت های هوشمند در بازار بین المللی برداشته است. این موضوع در حالی است که ZUK می تواند خلاء گوشی های هوشمند میان رده این کمپانی را پر کند.



این محصول در ابتدا در بازارهای آسیا و اروپا و سپس امریکا عرضه خواهد شد. از قابلیت های سخت افزاری این محصول می توان به Qualcomm Snapdragon ۸۰۱، حافظه رم ۳ گیگابایتی، ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی ،صفحه نمایش ۵.۵ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p پیکسل از نوع IPS و همینطور باتری ۴۱۰۰ mAh را برشمرد.

این اسمارت فون از نسخه C پورت USB و همینطور سیستم عامل Cyanogen پشتیبانی می کند. ورودی پورت سری C تا ۱۰ برابر سرعت انتقال داده ها را نسبت به USB۲ افزایش می دهد. سنسور اثر انگشت این اسمارت فون نیز در دکمه خانه آن جاسازی شده و از دو سیم کارت نانو و ۴G پشتیبانی می کند.

دوربین اصلی این محصول ۱۳ مگاپیکسل و دوربین سلفی نیز ۸ مگاپیکسل اعلام شده و از وزن ۱۷۵ گرمی برخوردار است. این اسمارت فون با قیمتی در حدود ۱۷۹۹ یوآن یا ۲۸۰ دلار عرضه خواهد شد.