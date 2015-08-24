معمای آوازخوانی دنباله دار ۶۷P حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که پیشتر، دانشمندان متوجه تولید ارتعاشات عجیب توسط دنباله دارها از جمله دنباله دار معروف «هالی» شده بودند، اما این بار ارتعاشات متفاوت دنباله دار ۶۷P ، دانشمندان پروژه روزتا را گیج و حیرت زده کرد.

در آگوست سال گذشته دانشمندان آژانس فضانوردی اروپا (اسا) که مأموریت اکتشافاتی روزتا را هدایت می کنند، متوجه ارتعاشات عجیبی در این دنباله دار شدند که پس از تبدیل آن به امواج صوتی به چیزی شبیه نوعی صدای تیک تیک دست یافتند.

از آنجا که در فضا مولکولهای هوا وجود ندارند، امکان انتشار امواج صوتی وجود ندارد و از این رو نمی توان چیزی تحت عنوان «صدای ۶۷P» را شنید. به همین دلیل دانشمندان آژانس فضانوردی اروپا ارتعاشات مورد نظر را با استفاده از ابزار مغناطیس سنج RPC به امواج صوتی تبدیل کرده تا صدای دنباله دار ۶۷P را بشنوند.

آنها طی یک سال گذشته بررسیهای مختلفی در این زمینه انجام داده و اکنون پرده از این معمای عجیب برداشته اند.

بررسیهای این محققان نشان می دهد این صداها ناشی از جریان ذرات بارداری موسوم به پلاسما است که از سطح دنباله دار منتشر شده و با میدان مغناطیسی آن برخورد می کند. در نتیجه این برخورد چیزی تولید می شود که دانشمندان اسا به آن «آوازخوانی ۶۷P» می گویند.

نخستین بار آواز این دنباله دار در آگوست سال ۲۰۱۴ شنیده شد که تا فوریه سال جاری نیز قابل شنیدن است یعنی زمانی که این دنباله دار در فاصله ۳۵۰ میلیون کیلومتری خورشید قرار دارد.