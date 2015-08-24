نخستين همايش فرصت هاى سرمايه گذارى در مشهد برگزار مى شود

مدیر اجرایی طرح میدان شهدای شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز نخستین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشهد با محوریت طرح میدان شهدا و با حضور مدیران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در سالن همایش‌های بین‌المللی تالار شهر همزمان با آغاز هفته دولت برگزار می‌شود.

وحيد برجسته نژاد افزود: این نخستین همایش از سلسله همایش‌هایی خواهد بود که به جهت تشریک مساعی با فعالان اقتصادی و جذب مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح میدان شهدا برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی طرح میدان شهدای شهرداری مشهد هدف از برگزاری این همایش را معرفی طرح میدان شهدا اعلام كرد و ادامه داد: همچنين رفع موانع سرمایه‌گذاران و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این طرح نيز از ديگر اهداف اين همايش بوده که در خلال مواجهه مدیران اقتصادی شهر و سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود.

وى اضافه کرد: همواره در بهره‌برداری و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مجتمع‌ها و مجموعه‌های تجاری- اداری مشکلاتی وجود دارد که با رفع این نقایص می‌توان آینده بسیار خوبی در حوزه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ترسیم کرد.

برجسته‌نژاد ابراز كرد: طرح میدان شهدا شامل تعداد زیادی از مجموعه‌های اداری و تجاری است که تعدادی از آنها احداث شده و تعدادی دیگر نیز در شرف احداث است ضمن اینکه این طرح فرصت بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود که می‌توانند از آن به بهترین نحو استفاده کنند و سودآوری زیادی برای سرمایه‌گذار و تمام شهر داشته باشند چرا که این مکان در قلب شهر و نزدیک به حرم مطهر رضوی است.