داریوش لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در این رستا دانشگاه محقق اردبیلی علاقمند به توسعه فضاهای آموزشی متناسب با آمایش علمی در هر شهرستان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه محقق اردبیلی پیگیر مصوبات نهایی برای راه اندازی دانشکده فن آوری های صنعت و معدن در خلخال است، تصریح کرد: راه اندازی این دانشکده یک مطالبه عمومی است و به جد از سوی مسئولان استانی پیگیری می شود.

مسئول راه اندازی مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه با تاکید به اینکه خلخال و کوثر بر اساس مطالعات انجام شده به عنوان قطب معدن در استان شناخته می شوند، بیان داشت: تعداد رشته های این دانشکده فعلا نهایی نشده و تصمیمات اولیه این است که رشته های مرتبط با معدن از جمله استخراج و اکتشاف فعال شود.

وی در خصوص نحوه بهره گیری از مطالعات زون های معدنی استان اضافه کرد: این دانشکده می تواند از ظرفیت مطالعاتی زون های معدنی استفاده کند و بالعکس بهره برداری از معادن می تواند با استفاده از ظرفیت دانشکده به صورت علمی انجام شود.

لطیفی در عین حال با تاکید بر اینکه می توان معادن وابسته به دانشکده را نیز در خلخال تعریف کرد، دانشکده فن آوری های صنعت و معدن در خلخال را یک مرکز تخصصی دانست و ابراز امیدواری کرد علاوه بر وزارت علوم، وزارت صنایع و معادن نیز در راه اندازی این دانشکده حمایت خود را دریغ نکند و زیرساخت هایی از جمله زمین از سوی مسئولان محلی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه در شمال استان از جمله در پارس آباد، مشگین شهر و نمین ایجاد شده است، متذکر شد: رشته های انتخابی در دانشکده کاربردی است و می تواند بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی فرصت جذب در بازار کار را فراهم سازد.

مسئول راه اندازی مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی همچنین به پیگیری راه اندازی دانشکده فنی و دانشکده کشاورزی در کوثر اشاره کرد و افزود: در صورتی که زیرساخت ها فراهم شود این دو دانشکده راه اندازی خواهند شد.