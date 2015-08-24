آموزش زبان در دروس حوزه گنجانده شد/ به آینده حوزه امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری روز دوشنبه در اختتامیه اردوی مکالمه عربی حوزه علمیه قم که در مدرسه علمیه امام محمدباقر(ع) برگزار شد خطاب به طلابی که در این دوره شرکت کردند گفت: ۳۵ روزی که شما مشغول تحصیل بودید یک پیام به همه ما می‌دهد و آن این است که زمان زود می گذرد. اگر قدر زمان را ندانیم و از فرصت‌های در اختیار استفاده نکنیم زمان کار خودش را می‌کند و ما را پشت سر نگه می‌دارد.

وی ضمن قدردانی از طلابی که در این دوره آموزشی نمره قبولی کسب کردند، خطاب به طلابی که موفق به نمره قبولی نشدند، گفت: نمی‌شود طلبه باشیم و مسئولیتی را بپذیریم و تلاش لازم را از خود نشان ندهیم، بنابراین مایوس نشوید. انسان‌هایی موفق هستند که داری پشتکار، جدیت و انگیزه باشند.

مدیر حوزه‌های علمیه از استمرار آموزش زبان عربی به طلاب علوم دینی خبر داد و تاکید کرد: این برنامه در طول سال تحصیلی آینده ادامه می‌یابد و ۶۰ ساعت درسی برای آموزش زبان عربی اختصاص یافته است.

آیت‌الله حسینی بوشهری بر لزوم ارزیابی این دوره آموزشی تاکید کرد و افزود: اگر نقاط ضعف و قوت این دوره آموزشی به دقت بررسی شود در تابستان سال بعد و در طول سال تحصیلی آینده که قرار است آموزش زبان عربی استمرار یابد مشکلی نخواهیم داشت.

وی فراگیری زبان را برای طلاب علوم دینی امری انکارناپذیر دانست و افزود: ما این کار را با جدیت آغاز کردیم و ۱۰ سال آینده حوزه را در نظر می گیریم که تعداد طلاب مسلط به زبان عربی که آمادگی دارند برای تبلیغ به کشورهای دنیا اعزام شوند چه تعداد هستند. آن روز، روز رشد و تکامل حوزه است.

کمبود استاد زبان عربی در مدارس علمیه

معاون جامعه مدرسین با اشاره به کمبود استاد در تدریس زبان عربی در کل کشور، تصریح کرد: طلابی که خوش استعداد هستند خودشان را آماده کنند که برای چند سال آینده به عنوان استاد زبان عربی به مدارس علمیه قم و کشور اعزام شوند.

آیت الله حسینی بوشهری تاکید کرد: ما به آینده شما امیدواریم، همان طوری که به آینده حوزه علمیه امیدواریم.

وی ادامه داد: امروز رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید به آینده شما امیدوارند و شما این امید را داشته باشید که مراجع بزرگ تقلید روزی همچون شما طلبه‌های سطوح پایین شروع کردند و با تلاش و جدیت و رعایت تقوا به این مرحله رسیدند.