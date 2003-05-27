تمامي خبرنگاران بيمه مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان بيمه خدمات درماني با توجه به دستور دكتر سيد ابوالقاسم موسوي رييس هيت مديره و مدير عامل اين سازمان تمامي خبرنگاران حوزه هاي مختلف رسانه هاي گروهي به عنوان نمايندگان خبري رسانه ها تحت پوشش بيمه اي اين سازمان قرار گرفته و به صورت ساير اقشار بيمه مي شوند.

اين گزارش مي افزايد : از آنجا كه حق سرانه بيمه صندوق ساير اقشار معادل كاركنان دولت بوده و براي هر فرد در ماه 18170 ريال مي باشد تمامي بيمه شدگان داراي دفترچه بيمه ساير اقشار مي توانند با مراجعه به بيمارستانها ، مراكز و موسسات درماني طرف قرار داد با سازمان بيمه خدمات درماني ، خدمات تشخيصي و درماني مورد نياز خود را در يافت دارند .

همچنين لازم به ذكر است كه تمامي خبرنگاران مي توانند با در دست داشتن مدارك لازم كه عبارت است از : اصل شناسنامه ، كپي از صفحات اول و دوم ، دو قطعه عكس و 218040 ريال وجه نقدي براي يكسال اقدام به بيمه نمدن خود نمايند .